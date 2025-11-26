Logo
У одвојеним незгодама повријеђени пјешак и возач трактора

АТВ

26.11.2025

11:23

0
У одвојеним незгодама повријеђени пјешак и возач трактора
Фото: АТВ

У саобраћајној незгоди у Бијељини тешко је повријеђен пјешак из овог града чији су иницијали В.Б, саопштено је из Полицијске управе.

Саобраћајна незгода догодила се у Мајевичкој улици јуче у 17.10 часова и у њој је учествовао путнички аутомобил "опел" којим је управљало лице Бијељине чији из иницијали Р.С.

У судару у мјесту Угљевичка Обријеж на магистралном путу Бијељина-Тузла лакше је повријеђен возач трактора из Бијељине чији су иницијали Б.А.

Судар се догодио јуче у 6.10 часова и у њему су учестовали путнички аутомобил "ауди" којим је управљао Угљевичанин чији су иницијали Р.Р. и трактор "ИМТ" који је возио Б.А.

На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Бијељина јуче су евидентирана два кривична дјела, једно нарушавање јавног реда и мира и пет саобраћајних незгода.

Саобраћајна несрећа

povrijeđen pješak

