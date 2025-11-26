Logo
Трећи дан штрајка у Белгији: Летови отказани, јавни превоз и школе паралисани

Извор:

Танјуг

26.11.2025

12:11

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Белгија се данас суочава са трећим и посљедњим даном националног штрајка који је паралисао школе, јавни превоз и ограничио авио-саобраћај.

Протест организују највећи синдикати земље у знак протеста против реформи пензионог система и тржишта рада које је предложила влада премијера Барта де Вевера, преноси Ројтерс.

На Бриселском аеродрому отказани су сви поласци и више од половине планираних долазних летова, док је Аеродром Шарлоа такође упозорио на велике поремећаје у раду због мањка особља.

Школе и јавни превоз широм земље данас су озбиљно погођени, а синдикати очекују да ће посљедњи дан штрајка највише погодити приватни сектор и свакодневни живот грађана.

У Бриселу је планиран велики протест у поподневним часовима, а слична демонстрација у октобру је окупила око 80.000 учесника.

Влада је у понедјељак постигла договор о буџету за сљедећу годину који подразумијева порез на банке, поскупљење авионских карата и гаса, као и резове у јавној потрошњи.

Циљ најављених мјера је смањење дефицита за 9,2 милијарде евра до 2029, додаје британска агенција.

Белгијска економија је тренутно суочена са дефицитом од 4,5 одсто БДП-а и јавним дугом од 104,7 одсто БДП-а, што премашује максимум који дозвољавају правила Европске уније.

Брисел

otkazani letovi

