Logo
Large banner

Стевандић: За оно што је Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом, поставио бих му бисту

26.11.2025

14:11

Коментари:

0
Стевандић: За оно што је Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом, поставио бих му бисту
Фото: АТВ

Предсједник Народне Скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да "за оно што је Бобан Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом Републике Српске, поставио бих му бисту на хелиодрому"

"За оно што је Бобан Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом Републике Српске, поставио бих му бисту на хелиодрому. Као што сам у Народној скупштини поставио бисте СДС-овцима који су дали главу за Српску. Јер се пожртвованост сматра највреднијом особином", рекао је Стевандић.

tompsonov koncert

Регион

Томпсон кажњен са 150.000 евра након концерта

Каже да је ове године било сто медицинских евакуација, прошле године 60 и нешто.

"Укупно их је било, од када Сервис ради, 600. Резултати који говоре о 600 евакуација су чињеница", навео је Стевандић.

Подијели:

Тагови:

Ненад Стевандић

Boban Kusturić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Томпсон кажњен са 150.000 евра након концерта

Регион

Томпсон кажњен са 150.000 евра након концерта

1 д

0
Илустрација

Хроника

Хапшење у Градишци: Румуни крали козметику

1 д

0
Захарова: Макронови коментари указују на запљену руске имовине

Свијет

Захарова: Макронови коментари указују на запљену руске имовине

1 д

0
Одобрени милиони: Ускоро исплата накнаде од 1.000 КМ

Друштво

Одобрени милиони: Ускоро исплата накнаде од 1.000 КМ

1 д

0

Више из рубрике

Цвијановићева разговарала са Гогановићем и Кнежевићем о стању у ОС

Република Српска

Цвијановићева разговарала са Гогановићем и Кнежевићем о стању у ОС

1 д

0
Врањеш: И данас потврђено да Мађарска снажно остаје уз Српску

Република Српска

Врањеш: И данас потврђено да Мађарска снажно остаје уз Српску

1 д

0
Ћеранић: Састанак са Орбаном - потврда подршке Српској

Република Српска

Ћеранић: Састанак са Орбаном - потврда подршке Српској

1 д

0
Ђајић: Станивуковић скреће пажњу са битне чињенице, у Тужилаштву сам свједок

Република Српска

Ђајић: Станивуковић скреће пажњу са битне чињенице, у Тужилаштву сам свједок

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner