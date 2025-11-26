Стевандић: За оно што је Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом, поставио бих му бисту

26.11.2025
14:11
Коментари:0
Предсједник Народне Скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да "за оно што је Бобан Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом Републике Српске, поставио бих му бисту на хелиодрому"
"За оно што је Бобан Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом Републике Српске, поставио бих му бисту на хелиодрому. Као што сам у Народној скупштини поставио бисте СДС-овцима који су дали главу за Српску. Јер се пожртвованост сматра највреднијом особином", рекао је Стевандић.
Регион
Каже да је ове године било сто медицинских евакуација, прошле године 60 и нешто.
"Укупно их је било, од када Сервис ради, 600. Резултати који говоре о 600 евакуација су чињеница", навео је Стевандић.
За оно што је Бобан Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом Републике Српске, поставио бих му бисту на хелиодрому. Као што сам у Народној скупштини поставио бисте СДС-овцима који су дали главу за Српску. Јер се пожртвованост сматра највреднијом особином. pic.twitter.com/N2O5XAyd3S— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) November 26, 2025
