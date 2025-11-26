Logo
Large banner

Захарова: Макронови коментари указују на запљену руске имовине

Извор:

Sputnjik

26.11.2025

14:03

Коментари:

0
Захарова: Макронови коментари указују на запљену руске имовине
Фото: Танјуг/АП

Руска средства, за која француски предсједник Емануел Макрон наводно тврди да Европа може да управља, заправо су запленили представници земаља ЕУ, изјавила је званична представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

„Размислите шта он говори. Изјавио је да само Европљани имају право да управљају руском имовином, истим средствима која су тренутно на рачунима заплијењена од стране представника земаља ЕУ“, рекла је Захарова за радио Спутњик.

Ментално здравње

Здравље

Ослањање на вјештачку интелигенцију штетно по ментално здравље

Раније је француски предсједник Емануел Макрон изјавио да би више волио да Европљани управљају замрзнутом имовином Русије.

Подијели:

Тагови:

Емануел Макрон

Марија Захарова

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одобрени милиони: Ускоро исплата накнаде од 1.000 КМ

Друштво

Одобрени милиони: Ускоро исплата накнаде од 1.000 КМ

1 д

0
Ослањање на вјештачку интелигенцију штетно по ментално здравље

Здравље

Ослањање на вјештачку интелигенцију штетно по ментално здравље

1 д

0
Из Словеније стигле добре вијести за грађане БиХ, али могућ проблем

Друштво

Из Словеније стигле добре вијести за грађане БиХ, али могућ проблем

1 д

0
Врањеш: И данас потврђено да Мађарска снажно остаје уз Српску

Република Српска

Врањеш: И данас потврђено да Мађарска снажно остаје уз Српску

1 д

0

Више из рубрике

Ужас у Бечу: Отац избо ножем кћерку, њену везу сматрао срамотом за породицу

Свијет

Ужас у Бечу: Отац избо ножем кћерку, њену везу сматрао срамотом за породицу

1 д

0
Орбан: Продуктиван састанак са делегацијом Српске

Свијет

Орбан: Продуктиван састанак са делегацијом Српске

1 д

1
Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

Свијет

Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

1 д

0
Трећи дан штрајка у Белгији: Летови отказани, јавни превоз и школе паралисани

Свијет

Трећи дан штрајка у Белгији: Летови отказани, јавни превоз и школе паралисани

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

Хакери напали Опен АИ

15

07

Ова опака болест почиње тихо, годинама прије појаве првих симптома и болова у зглобовима

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner