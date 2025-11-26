Захарова: Макронови коментари указују на запљену руске имовине

Извор:
Sputnjik
26.11.2025
14:03
Коментари:0
Руска средства, за која француски предсједник Емануел Макрон наводно тврди да Европа може да управља, заправо су запленили представници земаља ЕУ, изјавила је званична представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
„Размислите шта он говори. Изјавио је да само Европљани имају право да управљају руском имовином, истим средствима која су тренутно на рачунима заплијењена од стране представника земаља ЕУ“, рекла је Захарова за радио Спутњик.
Здравље
Ослањање на вјештачку интелигенцију штетно по ментално здравље
Раније је француски предсједник Емануел Макрон изјавио да би више волио да Европљани управљају замрзнутом имовином Русије.
Друштво
1 д0
Здравље
1 д0
Друштво
1 д0
Република Српска
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д1
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
09
15
07
15
03
14
54
14
54
Тренутно на програму