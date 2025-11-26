Logo
Large banner

Ослањање на вјештачку интелигенцију штетно по ментално здравље

Извор:

СРНА

26.11.2025

13:58

Коментари:

0
Ослањање на вјештачку интелигенцију штетно по ментално здравље
Фото: Pixabay

Генеративна вјештачка интелигенција брзо је продрла у велики дио онога што радимо на интернету, али стручњаци упозоравају да њено свакодневно кориштење може да буде штетно по ментално здравље и да доведе људе у заблуду.

Примјери емоционалне зависности и фантастичних вјеровања такозваним четботовима усљед дугих интеракција са њима проширили су се ове године.

Стручњаци су овај феномен назвали "психозом ВИ", а Вејл Рајт, директор за иновације у здравству у Америчком удружењу психолога, каже да би можда прикладнији термин био "заблуде ВИ".

"Оно што видимо усљед ове појаве је да се код људи са завјереничким или грандиозним заблудама такви ставови појачавају", рекла је она.

Стручњаци кажу да је све више доказа да ВИ може да буде штетна за мозак појединих људи, преноси агенција ДПА.

Дебата о утицају ВИ већ је довела до судских процеса и усвајања нових закона. То је приморало компаније за ВИ да репрограмирају своје ботове и додају ограничења начину на који се они користе.

Александар Врањеш

Република Српска

Врањеш: И данас потврђено да Мађарска снажно остаје уз Српску

Укупно седам породица у САД и Канади тужило је компанију "ОпенАИ" раније овог мјесеца због објављивања њиховог модела четбота без одговарајућег тестирања и заштитних мјера.

Породице тврде да је дуготрајна изложеност четботу допринијела изолацији, заблудама и самоубиствима њихових вољених, при чему је сваки од њих почео је да користи "чет џи-пи-ти" за општу помоћ око школских задатака, истраживања или духовних смјерница, пише Срна.

Подијели:

Тагови:

Вјештачка интелигенција

mentalno zdravlje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Из Словеније стигле добре вијести за грађане БиХ, али могућ проблем

Друштво

Из Словеније стигле добре вијести за грађане БиХ, али могућ проблем

1 д

0
Врањеш: И данас потврђено да Мађарска снажно остаје уз Српску

Република Српска

Врањеш: И данас потврђено да Мађарска снажно остаје уз Српску

1 д

0
Цвијановићева разговарала са Гогановићем и Кнежевићем о стању у ОС

Република Српска

Цвијановићева разговарала са Гогановићем и Кнежевићем о стању у ОС

1 д

0
Ћеранић: Састанак са Орбаном - потврда подршке Српској

Република Српска

Ћеранић: Састанак са Орбаном - потврда подршке Српској

1 д

0

Више из рубрике

Ваше срце је вјероватно старије него што мислите: Ево шта открива нови калкулатор ризика

Здравље

Ваше срце је вјероватно старије него што мислите: Ево шта открива нови калкулатор ризика

1 д

0
Шта се дешава у тијелу када касно вечерате, а не доручкујете?

Здравље

Шта се дешава у тијелу када касно вечерате, а не доручкујете?

1 д

0
Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

Здравље

Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

1 д

0
Због чега би першун требало да буде дио свакодневне исхране

Здравље

Због чега би першун требало да буде дио свакодневне исхране

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо:Октрила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner