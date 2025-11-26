Ослањање на вјештачку интелигенцију штетно по ментално здравље

Извор:
СРНА
26.11.2025
13:58
Коментари:0
Генеративна вјештачка интелигенција брзо је продрла у велики дио онога што радимо на интернету, али стручњаци упозоравају да њено свакодневно кориштење може да буде штетно по ментално здравље и да доведе људе у заблуду.
Примјери емоционалне зависности и фантастичних вјеровања такозваним четботовима усљед дугих интеракција са њима проширили су се ове године.
Стручњаци су овај феномен назвали "психозом ВИ", а Вејл Рајт, директор за иновације у здравству у Америчком удружењу психолога, каже да би можда прикладнији термин био "заблуде ВИ".
"Оно што видимо усљед ове појаве је да се код људи са завјереничким или грандиозним заблудама такви ставови појачавају", рекла је она.
Стручњаци кажу да је све више доказа да ВИ може да буде штетна за мозак појединих људи, преноси агенција ДПА.
Дебата о утицају ВИ већ је довела до судских процеса и усвајања нових закона. То је приморало компаније за ВИ да репрограмирају своје ботове и додају ограничења начину на који се они користе.
Република Српска
Врањеш: И данас потврђено да Мађарска снажно остаје уз Српску
Укупно седам породица у САД и Канади тужило је компанију "ОпенАИ" раније овог мјесеца због објављивања њиховог модела четбота без одговарајућег тестирања и заштитних мјера.
Породице тврде да је дуготрајна изложеност четботу допринијела изолацији, заблудама и самоубиствима њихових вољених, при чему је сваки од њих почео је да користи "чет џи-пи-ти" за општу помоћ око школских задатака, истраживања или духовних смјерница, пише Срна.
Друштво
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
2 д0
Најновије
Најчитаније
14
31
14
27
14
23
14
15
14
15
Тренутно на програму