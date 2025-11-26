Logo
Дарко Лазић се нашалио на рачун саобраћајке и снимио рекламу

Извор:

Блиц

26.11.2025

14:19

Пјевач Дарко Лазић дотакао се саобраћајне несреће коју је недавно доживио, те прокоментарисао свој ангажман на лажној свадби и идеју да се о њему сними филм.

Дарко се присјетио незгоде коју је доживiо са супругом у Београду, те истакао да је ову ружну сцену из свог живота окренуо на шалу и снимио рекламу.

Врбас Горњи Вакуф

Градови и општине

Издато упозорење за родитеље и ученике: Врбас у порасту

- Саобраћајна незгода је ружна ствар која се десила. Наравно није добро, идемо даље, живи само, здрави смо. Снимио сам рекламу за ауто дијелове. Стварно мислиш да неко има толико дијелова колико ја могу да слупам - рекао је Лазић.

Након свега што га је до сада у животу задесило, сматра да може да се сними филм о њему.

- Зависи у ком филму и који је жанр. Нисам никад глумио. Мој живот има неку филмску причу. Вјероватно ће некада неко написати неку причу о мени – каже Дарко..

Права бура у јавности настала је након вести да ће пјевач наступати на лажној свадби, а Дарко не крије да му се та идеја јако допала.

Пожар, Хонг Конг

Свијет

Драматични снимци из Хонг Конга: Пожар гута небодере, најмање 13 погинулих

- То је нешто ново што су људи почели да праве. Мени се то јако допало. Питали су ме да ли да будем младожења, да возим младенце или да будем певач. Једна лепа организација. Ново искуство мени и нешто другачије - нашалио се Дарко.

Тагови:

Дарко Лазић

pjevač

