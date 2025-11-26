Дарко Лазић се нашалио на рачун саобраћајке и снимио рекламу

Извор:
Пјевач Дарко Лазић дотакао се саобраћајне несреће коју је недавно доживио, те прокоментарисао свој ангажман на лажној свадби и идеју да се о њему сними филм.
Дарко се присјетио незгоде коју је доживiо са супругом у Београду, те истакао да је ову ружну сцену из свог живота окренуо на шалу и снимио рекламу.
- Саобраћајна незгода је ружна ствар која се десила. Наравно није добро, идемо даље, живи само, здрави смо. Снимио сам рекламу за ауто дијелове. Стварно мислиш да неко има толико дијелова колико ја могу да слупам - рекао је Лазић.
Након свега што га је до сада у животу задесило, сматра да може да се сними филм о њему.
- Зависи у ком филму и који је жанр. Нисам никад глумио. Мој живот има неку филмску причу. Вјероватно ће некада неко написати неку причу о мени – каже Дарко..
Права бура у јавности настала је након вести да ће пјевач наступати на лажној свадби, а Дарко не крије да му се та идеја јако допала.
- То је нешто ново што су људи почели да праве. Мени се то јако допало. Питали су ме да ли да будем младожења, да возим младенце или да будем певач. Једна лепа организација. Ново искуство мени и нешто другачије - нашалио се Дарко.
