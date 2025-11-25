Жељко Самарџић о смрти сина који је имао 3 мјесеца

Извор:
Пјевач Жељко Самарџић и његова супруга Маја прошли су кроз једну од најтежих животних трагедија – изгубили су сина када је имао само три и по мјесеца.
О немилог догађају пјевач је свега пар пута говорио у јавности, присјећајући се болног периода који их је обиљежио заувијек.
"Моја породица је из Никшића, тамо смо сахранили малог Златка. То је била огромна туга за све нас. Када дође тај мјесец, Маја и ја се повучемо и сами подијелимо тај бол, често размишљајући какав би данас био да је остао жив... Али живот иде својим током, никад не знаш шта те чека. Дијете је имало тек три и по мјесеца. Дао сам му име Златко, по мом куму кога сам много волио“, испричао је пјевач.
Присјетио се и тренутка када је његова бака први пут дошла да види праунука: "Моја покојна бака дошла је на бабине, да види дијете. Када се све догодило, био је то велики шок за њу. У Црној Гори је мушко дијете посебно важно. Никада нећу заборавити како смо сви заједно из Мостара отишли у Никшић да испратимо те обреде."
Иначе, данас су Жељко и Маја поносни родитељи три кћери које су им подариле унуке.
