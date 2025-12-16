Logo
Ухапшен дјечји психијатар у Осијеку: Пацијентима давао дрогу, оптужен и за блудне радње над дјецом

Извор:

Јутарњи.хр

16.12.2025

11:53

Фото: Unsplash

У Хрватској у Осијеку је ухапшен дјечји психијатар, који се сумњичи да је починио више кривичних дјела на штету малољетника и двије пунољетне особе.

Радник се конкретно терети за кривична дјела повреде дјететових права, блудне радње, омогућавања трошења дроге и неовлашћене производње и промета наркотика.

Како пише Јутарњи, ухапшен је 46-годишњи здравствени радник из Осијека.

ПУ осјечко-барањска против њега је поднијела кривичну пријаву, а након хапшења предат је притворском надзорнику, гдје ће чекати саслушање у Државном тужилаштву.

policija rs 3

Хроника

Ухапшен лажни доктор: Продавао напитак за ''лијечење рака''

Криминалистичко истраживање које су спровели полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Полицијске управе осјечко-барањске показало је постојање основане сумње да је 46-годишњак починио кривична дјела која му се стављају на терет.

- Утврђено је да се у раздобљу од 2016. до 2019. године у здравственој установи у Осијеку према своја четири пацијента, који су у то вријеме били малољетни, обраћао непримјереним ријечима, непримјерено их додиривао по тијелу и давао им дрогу на конзумацију.

Такође је утврђено да је од 2018. до 2023. године давао на конзумацију дрогу пунољетним особама, својим познаницима, сада 35-годишњакињи и 35-годишњаку – саопштили су из полиције, преноси Телеграф.

Doktor

Регион

Лажни доктор у Хрватској узео више од 150.000 евра од старијих особа

Такође, темељем налога Жупанијског суда у Осијеку, јуче је обављена претрага дома и других просторија на адреси пребивалишта, ординације и возила којима се користи, током које су код 46-годишњака пронађена и уз потврду одузета два рачунара, мобилни телефон, 33 пластичне врећице марихуане укупне тежине 213,9 грама, девет прозирних пакетића с 12 таблета неправилног облика различитих боја дроге „МДМА“ укупне масе 4,53 грама, пластични пакетић смеђе компримиране материје хашиша тежак 0,69 грама, пет прозирних пластичних врећица с груменастом материјом дроге „МДМА“ укупне тежине 4,71 грама, шест пакетића с бијелом компримираном материјом амфетамина тежине 3,24 грама те шприца с 0,5 милилитара непознатог садржаја.

