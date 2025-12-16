Logo
Large banner

Црна Гора затворила пет поглавља преговора са ЕУ

Извор:

СРНА

16.12.2025

10:27

Коментари:

0
Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Црна Гора затворила је пет поглавља у преговорима са ЕУ, речено је данас на Међувладиној конференцији у Бриселу.

Министар европских послова Данске Мари Бјере, у име предсједавајуће ЕУ, рекла је да је Црна Гора затворила поглавља три - право оснивања предузећа и слобода пружања услуга, четири - слобода кретања капитала, шест - привредно право, 11 - пољопривреда и рурални развој, те 13 – рибарство.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Црна Гора неће имати право вета у преговарачком процесу других земаља са ЕУ

Она је изјавила да је ово велики корак напријед Црне Горе и ЕУ.

"Препознајемо политичку преданост и напредак Црне Горе", додала је Бјере.

Европски комесар за проширење ЕУ Марта Кос изјавила је да Црна Гора никада није била ближа ЕУ, али да је пред њом још много посла, посебно када је ријеч о јачању владавине права.

"Пружићемо подршку док не постане дио ЕУ на сваком кораку", навела је Кос.

crna gora pixabay

Регион

Смјена амбасадора ЕУ у Црној Гори: Сатлер ће замијенити Попу

Премијер Црне Горе Милојко Спајић изјавио је да је ова земља затворила више од трећину поглавља са ЕУ, што је чини првом таквом земљом за 16 година.

Он је рекао да је Црна Гора веома захвална Француској, која је дала нешто тежи задатак, али је показала како европски партнери могу да раде заједно.

Спајић је истакао да је Црна Гора економски стабилна и да биљежи раст и напредак, те да неће представљати велико пореско оптерећење за грађане ЕУ.

jakov milatovic

Регион

Милатовић: Црна Гора може бити нова чланица ЕУ 2028. године

Црна Гора је до сада отворила сва 33 поглавља, а привремено затворила седам.

Циљ Владе Црне Горе је да до краја наредне године затвори преостала поглавља, како би држава била спремна да постане 28. чланица Уније 2028. године.

Преговори о приступању Црне Горе ЕУ почели су 29. јуна 2012. године.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

Evropska unija

pregovori

pregovori sa EU

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спајић: Макрон ми је рекао да је Црна Гора прва наредна чланица ЕУ

Регион

Спајић: Макрон ми је рекао да је Црна Гора прва наредна чланица ЕУ

1 год

0
Милатовић: Црна Гора може бити нова чланица ЕУ 2028. године

Регион

Милатовић: Црна Гора може бити нова чланица ЕУ 2028. године

1 год

0
Смјена амбасадора ЕУ у Црној Гори: Сатлер ће замијенити Попу

Регион

Смјена амбасадора ЕУ у Црној Гори: Сатлер ће замијенити Попу

1 год

0
Застава Црна Гора

Регион

Црна Гора неће имати право вета у преговарачком процесу других земаља са ЕУ

2 седм

0

Више из рубрике

Дијете (11) отето у Црној Гори!

Регион

Дијете (11) отето у Црној Гори!

2 ч

0
У Хрватској од марта нови систем наплате путарина, без стајања, без рампи

Регион

У Хрватској од марта нови систем наплате путарина, без стајања, без рампи

3 ч

0
Држављанини Србије протјеран из Црне Горе због графита ''Црна Гора српска Спарта''

Регион

Држављанини Србије протјеран из Црне Горе због графита ''Црна Гора српска Спарта''

15 ч

0
Хрватска и даље крши правила: Сабор усвојио закон о Трговској гори

Регион

Хрватска и даље крши правила: Сабор усвојио закон о Трговској гори

17 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Требињка и Бањалучани освојили сребрну и златну медаљу на 5. Бокешком полумаратону

12

58

СИПА претреса на четири локације

12

53

Ухапшен директор Дома пензионера Тузла!

12

41

Стигла је 3. сезона: Откривени детаљи прве епизоде серије ''Еуфорија''

12

40

Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner