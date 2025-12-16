Црна Гора затворила пет поглавља преговора са ЕУ

Министар европских послова Данске Мари Бјере, у име предсједавајуће ЕУ, рекла је да је Црна Гора затворила поглавља три - право оснивања предузећа и слобода пружања услуга, четири - слобода кретања капитала, шест - привредно право, 11 - пољопривреда и рурални развој, те 13 – рибарство.

Регион Црна Гора неће имати право вета у преговарачком процесу других земаља са ЕУ

Она је изјавила да је ово велики корак напријед Црне Горе и ЕУ.

"Препознајемо политичку преданост и напредак Црне Горе", додала је Бјере.

Европски комесар за проширење ЕУ Марта Кос изјавила је да Црна Гора никада није била ближа ЕУ, али да је пред њом још много посла, посебно када је ријеч о јачању владавине права.

"Пружићемо подршку док не постане дио ЕУ на сваком кораку", навела је Кос.

Регион Смјена амбасадора ЕУ у Црној Гори: Сатлер ће замијенити Попу

Премијер Црне Горе Милојко Спајић изјавио је да је ова земља затворила више од трећину поглавља са ЕУ, што је чини првом таквом земљом за 16 година.

Он је рекао да је Црна Гора веома захвална Француској, која је дала нешто тежи задатак, али је показала како европски партнери могу да раде заједно.

Спајић је истакао да је Црна Гора економски стабилна и да биљежи раст и напредак, те да неће представљати велико пореско оптерећење за грађане ЕУ.

Регион Милатовић: Црна Гора може бити нова чланица ЕУ 2028. године

Црна Гора је до сада отворила сва 33 поглавља, а привремено затворила седам.

Циљ Владе Црне Горе је да до краја наредне године затвори преостала поглавља, како би држава била спремна да постане 28. чланица Уније 2028. године.

Преговори о приступању Црне Горе ЕУ почели су 29. јуна 2012. године.