Дијете (11) отето у Црној Гори!

Црногорска полиција ухапсила је Г. А. (42) из Плужина, који се терети да је отео дијете (11) и повриједио га! Г. А. је осумњичен за кривично дјело насилничко понашање у стицају са кривичним дијелом противправно лишење слободе.
"Слободе је лишен Г.А. (42) из Плужина који је дјела која му се стављају на терет, како се сумња, извршио на начин што је малољетно лице старо 11 година противно његовој вољи, уз употребу физичке снаге, одвео у свој стан где му је упућивао ријечи пријетеће садржине, такође уз употребу физичке снаге", наводе из полиције.
Након што је полицији пријављен овај догађај од стране сведока догађаја, полиција је предузела хитне мјере и радње из своје надлежности, пронашла Г.А. и довела га у службене просторије гдје је и саслушан.
"Ово лице је алкотестирано, те је утврђено присуство алкохола у организму у концентрацији од 1,85 g/kg", наводи се.
Како истичу из полиције, оштећени малољетник је одвезен на указивање лекарске помоћи, а љекари су констатовали код малољетника лаке тјелесне повреде.
"Са догађајем је полиција упознала тужиоца у Основном државном тужилаштву у Никшићу, као и тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици. Основни државни тужилац се изјаснио да се у радњама Г.А. стичу елементи кривичног дјела насилничко понашање у стицају са кривичним дјелом противправно лишење слободе, те је ово лице лишено слободе и он ће уз кривичну пријаву бити приведен поступајућем тужиоцу на даљу надлежност у законском року", додају у полицији.
