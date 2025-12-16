Logo
Са БиХ тржишта повучен фен за косу: Ево која марка је у питању

Извор:

СРНА

16.12.2025

10:03

Са тржишта БиХ повучен је фен за косу из Кине због опасности од прегријавања и пожара, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Испитивањем је утврђено да се фен за косу приликом употребе може прегријати и запалити због чега представља озбиљан ризик по потрошаче.

kupovina market prodavnica korpa zena pexels

Економија

Са БиХ тржишта повучено скоро 6.000 производа: Ево који су показали високи ризик за потрошаче

Ријеч је о фену "Babyliss'' модел Д563ДЕ.

Увозник је предузео мјере повлачења производа са тржишта, док се потрошачима препоручује да предмет престану користити и врате у продавницу гдје је купљен, додаје се у саопштењу.

Тагови:

tržište

povučeni proizvodi

fen za kosu

BiH

Коментари (0)
