Са БиХ тржишта повучен фен за косу: Ево која марка је у питању

Извор:
СРНА
16.12.2025
10:03
Са тржишта БиХ повучен је фен за косу из Кине због опасности од прегријавања и пожара, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Испитивањем је утврђено да се фен за косу приликом употребе може прегријати и запалити због чега представља озбиљан ризик по потрошаче.
Ријеч је о фену "Babyliss'' модел Д563ДЕ.
Увозник је предузео мјере повлачења производа са тржишта, док се потрошачима препоручује да предмет престану користити и врате у продавницу гдје је купљен, додаје се у саопштењу.
