Више од 200.000 аутомобила Форд повучено са тржишта

Танјуг

22.11.2025

Фото: Unsplash

Произвођач аутомобила Форд опозвао је 229.609 примјерака Бронцо модела са тржишта у Сједињеним Америчким Државама због квара на дисплеју инструмент табле.

Поменути квар може неповољно да утиче на рад појединих лампица попут оних за упозоравајућа свјетла или брзину кретања возила, пренио је Ројтерс.

Амерички регулатор НХТСА наводи да ће софтвер инструмент табле на опозваним возилима бесплатно ажурирати продавац директно или ће то бити урађено путем интернета.

Поред тога, америчка ауто-компанија такође повлачи 20.558 својих хибридних возила због производног дефекта у ћелијама батерија високог напона, што би могло довести до квара батерије.

Форд је прошлог мјесеца опозвао 79.781 возило у САД због ризика да се унутрашњи панели близу предњих врата могу одвојити и да задња светла престану да раде.

