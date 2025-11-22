У Кнежеву пало 55 центиметара снијега: Издато важно упозорење возачима

22.11.2025
Руководилац Одјељења за редовно одржавање путева у Јавном предузећу Путеви Републике Српске Срђан Јолић истиче за да је највише падавина забиљежено у Кнежеву, гдје је висина снијежног покривача премашила 55 центиметара, али упркос томе сви путни правци су проходни.
"Што се тиче дионице пута преко Рогуља, мало је успорен саобраћај. Преко Романије проблем ствара теретни саобраћај, али углавном је проходно све и за сада немамо нигдје проблема", нагласио је Јолић.
Поручује да су из предузећа Путеви Републике Српске дјеловали превентивно, како не би било већих проблема на путним правцима.
"Углавном код чишћења снијега важна је превенција, да када почне падати да не дозволимо да снијежни покривач буде преко 10 центиметара на путу. Тренутно нема нигдје више од два до три центиметра. Снијег се редовно чисти", нагласио је Јолић.
Истиче да је важно упутити апел свим возачима на обавезу посједовања зимске опреме.
"Важно је напоменути и апеловати на учеснике у саобраћају нарочито на возаче са теретним возилима да не крећу преко планинских превоја без зимске опреме, пошто имамо доста ситуација гдје се камиони са лошим гумама заглављују, а немају одговарајућу опрему ни ланце", нагласио је Јолић.
Обилни снијег који од јутрос пада у Републици Српској није значајније успорио саобраћај, а екипе за одржавање путева су на терену од раних часова, пише РТРС.
