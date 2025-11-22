Logo

У Кнежеву пало 55 центиметара снијега: Издато важно упозорење возачима

22.11.2025

09:54

Коментари:

0
У Кнежеву пало 55 центиметара снијега: Издато важно упозорење возачима
Фото: РТРС

Руководилац Одјељења за редовно одржавање путева у Јавном предузећу Путеви Републике Српске Срђан Јолић истиче за да је највише падавина забиљежено у Кнежеву, гдје је висина снијежног покривача премашила 55 центиметара, али упркос томе сви путни правци су проходни.

"Што се тиче дионице пута преко Рогуља, мало је успорен саобраћај. Преко Романије проблем ствара теретни саобраћај, али углавном је проходно све и за сада немамо нигдје проблема", нагласио је Јолић.

Поручује да су из предузећа Путеви Републике Српске дјеловали превентивно, како не би било већих проблема на путним правцима.

"Углавном код чишћења снијега важна је превенција, да када почне падати да не дозволимо да снијежни покривач буде преко 10 центиметара на путу. Тренутно нема нигдје више од два до три центиметра. Снијег се редовно чисти", нагласио је Јолић.

policija rs

Хроника

Ухапшен Приједорчанин: Претукао свједока и пријетио му убиством

Истиче да је важно упутити апел свим возачима на обавезу посједовања зимске опреме.

"Важно је напоменути и апеловати на учеснике у саобраћају нарочито на возаче са теретним возилима да не крећу преко планинских превоја без зимске опреме, пошто имамо доста ситуација гдје се камиони са лошим гумама заглављују, а немају одговарајућу опрему ни ланце", нагласио је Јолић.

Обилни снијег који од јутрос пада у Републици Српској није значајније успорио саобраћај, а екипе за одржавање путева су на терену од раних часова, пише РТРС.

Подијели:

Тагови:

Кнежево

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Ухапшен Приједорчанин: Претукао свједока и пријетио му убиством

1 ч

0
Ближи се крај лажним боловањима

Србија

Ближи се крај лажним боловањима

1 ч

0
Одређен притвор двојици младића због пожара у загребачком Вјеснику

Регион

Одређен притвор двојици младића због пожара у загребачком Вјеснику

1 ч

0
Кварови на електромрежи у Новом Граду

Градови и општине

Кварови на електромрежи у Новом Граду

1 ч

0

Више из рубрике

Кварови на електромрежи у Новом Граду

Градови и општине

Кварови на електромрежи у Новом Граду

1 ч

0
Дивљање у Бихаћу

Градови и општине

Нови снимак дивљања у БиХ: Тркали се магистралом и возили 240 км/х

12 ч

0
Реконструкција зграде општине и школе у Шековићима

Градови и општине

У току обнова зграде општине и основне школе у Шековићима

13 ч

0
Оживјела поново ријека Мушница

Градови и општине

Оживјела поново ријека Мушница

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

10

49

Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

10

45

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

10

41

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

10

38

Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner