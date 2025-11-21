Оживјела поново ријека Мушница

Извор:
Оживјела је поново ријека Мушница, која тече кроз гатачко мјесто Автовац. Након деценија запуштености, обрасла шибљем и затрпана смећем, пред последње вапаје, Мушница је коначно уређена.
Не памте Автовчани да је корито ријеке Мушнице икада изгледало овако. Кажу ријека се буквално препородила.
Препородио се и Слободан Илић. За 70 година живота у Автовцу. Мушница му је била највећа бољка. Сада када је гледа, срце му је пуно.
"Ово је нешто што смо чекали 70 година. са аспекта екологије и мјеста живљења ово је за нас нешто заиста што је за похвалу и нешто што смо дуго чекали. Рез овај ко је пролазио кроз Автовац није ни знао да је овдје ријека. Све је било зарасло и заправо ова ријека је била мртва, претворена је била у депонију", рекао је Автовчанин Слободан Илић.
Шибље је уклоњено, корито очишћено, Мушница је потекла чиста и блистава. Оваква какву су мјештани и заслужили.
"Када желите да стекнете утисак о неком народу и мјесту, довољно је да погледате како третирају своје позориште и своје ријеке. Автовац нема позориште па не можемо да га третирамо, али имамо ријеку. Рез Овим тренирањем ове ријеке, Автовац је добио нову слику", рекао је мјештанин Срђа Бјелогрлић
"Ја сам овдје од 1987, никад Мушница није ова урађена, то је ругло било. Ово што је урађено, ово је фантазија", казао је Нешо Голубовић.
"Мислим да нико није прошао овуда да није застао и погледао и да види да је ријека ту. за нас много значи", истакао је Стеван Бјелогрлић.
Мушница је ријека угља и крша. Ријека која је била богата биљним и животињским свијетом. Некада најдужа понорница Европе, станиште је и за ријетке врсте рибе. Зато су мјештани већ засукали рукаве, настављају да уређују њене обале.
"Надам се да ће мјештани Автовца то знати да цијене и ово је нама додатни мотив да наставимо са уређењем обале ријеке. Већ смо на једном дијелу почели да садимо липе. Рез Свакако мислим да ће све оне неодговорне људе који су у ријеку депоновали отпад, да и код њих прорадити еколошка свијест. Захваљујући добрим људима, то би рекао сваки Автовчанин фирми Термоградинг, јер ово је заиста велики подухват за државу не за општину", додао је Слодобан Илић.
Мушница сада тече мирније, чистије и уредније, него што је ико у Автовцу памти. Све што је урађено, рађено је за будуће нараштаје, да се бисер овог дијела Херцеговине сачува и остави у аманет.
