Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

20.11.2025

15:58

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ
Фото: РТРС

Завршени су радови на писти Аеродрома Бањалука, вриједности од милион КМ, а примопредаја је планирана за понедјељак, 24. новембра.

Из Министарства саобраћаја и веза су појаснили да су "радови на интервентном одржавању бетонског дијела коловозне конструкције маневарских површина на Аеродрому Бањалука успјешно су окончани".

Како је напоменуто, реализација радова представља значајан допринос безбједности и функционалности аеродромске инфраструктуре и потврђује конструктивну сарадњу Министарства и Аеродрома Бањалука у унапређењу капацитета и квалитета услуга.

Дом народа ПС БиХ

БиХ

Делегати подржали хитну процедуру за распараву о буџету

Министарство је најавили наставак улагања у развој инфраструктуре "Аеродрома Републике Српске" с циљем побољшања квалитета услуга, подизања безбједности и јачања капацитета аеродрома.

Средства за извођење радова обезбијеђена су од Владе Републике Српске у складу са Одлуком о допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција Републике Српске за 2025. годину.

Предвиђено је да примопредаји присуствују представници инвеститора, извођача и надзорног органа.

Aerodrom Banjaluka

