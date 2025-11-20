Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

20.11.2025
15:58
Коментари:0
Завршени су радови на писти Аеродрома Бањалука, вриједности од милион КМ, а примопредаја је планирана за понедјељак, 24. новембра.
Из Министарства саобраћаја и веза су појаснили да су "радови на интервентном одржавању бетонског дијела коловозне конструкције маневарских површина на Аеродрому Бањалука успјешно су окончани".
Како је напоменуто, реализација радова представља значајан допринос безбједности и функционалности аеродромске инфраструктуре и потврђује конструктивну сарадњу Министарства и Аеродрома Бањалука у унапређењу капацитета и квалитета услуга.
Министарство је најавили наставак улагања у развој инфраструктуре "Аеродрома Републике Српске" с циљем побољшања квалитета услуга, подизања безбједности и јачања капацитета аеродрома.
Средства за извођење радова обезбијеђена су од Владе Републике Српске у складу са Одлуком о допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција Републике Српске за 2025. годину.
Предвиђено је да примопредаји присуствују представници инвеститора, извођача и надзорног органа.
