Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

Извор:

Курир

20.11.2025

15:54

Коментари:

0
Крсна слава црква православље
Фото: АТВ БЛ

Многи у народу имају недоумицу да ли се славско жито припрема и за Аранђеловдан или не, с обзиром да поједини имају погрешну традицију.

"Ако чујете да се за Аранђеловдан не спрема жито, знајте да је то нетачна реченица. За Аранђеловдан се спрема жито. Наш народ често жито повезује са парастосима и молитвама за упокојене, а како свети архангел Михајло није живио на земљи, није умро, они га називају живим светитељем и зато му не праве жито, а у ствари сви светитељи су живи светитељи. И они који су живели на земљи, а упокојили се тијелом, и свети Никола, свети Јован, свети Ђорђе, а и они који нису живјели на земљи као што је свети Архангел Михајло", навео је Теолог и вјероучитељ Александар Ђурђевић.

Нагласио је да се жито припрема, јер оно симболизује васкрсење и вјечни живот.

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Занимљивости

Овај обичај обавезно треба испоштовати прије ноћ уочи Аранђеловдана

"Када једно зрно пшенице умре, рађа се плод. Значи жито припремамо у славу светитељима и свих упокојених предака, односно рекли смо да смо сви живи пред Богом. За сваку славу се кува жито, без изузетка. Ако ти и твоја породица славите Аранђеловдан као крсну славу, онда треба да правите жито", закључио је.

(Курир)

