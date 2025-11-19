Привлаче здравље и срећу: Пет биљака које су идеалан поклон за славу

19.11.2025
17:40
Коментари:0
Кућне биљке су увијек лијеп и симболичан поклон, а за славу имају посебно значење јер доносе живот, мир и благостање у дом домаћина.
Умјесто класичних дарова за крсну славу, све више људи бира да поклони саксијицу са зеленилом или цвијетом који ће трајати годинама и подсећати их на тај дан и драгу особу која ју је одабрала за дар.
У наставку издвајамо које су биљке најљепши избор за славски поклон, како због свог атрактивног изгледа, тако и зато што се сматрају “срећнима” јер се верује да привлаче обиље, позитивну енергију и(ли) здравље и лако се одржавају.
За такозвано дрво новца везује се симболика материјалног благостања и просперитета. Важно је знати гдје красула треба да стоји, а његује се једноставно.
Уз то што има божанствене цвијетове, орхидеја је симбол обиља и плодности.
Иако делује захтјевно, њега орхидеје је изненађујуће лака!
Сматра се да претвара негативну енергију у позитивну и да тјера “нечастиве силе”. Спатифилум има неколико кључних трикова за одржавање, а треба да стоји у северном или у источном углу дома, преноси Glossy.
Вјерује се да онај ко има срећни бамбус може да се обогати, напредује у животу и буде доброг здравља. Ова биљка расте без земље и скоро да не морате да мислите о њој.
Упркос њеном “опасном имену” и драматичном изгледу, свекрвин језик, биљка која скоро не мора да се залива, вјерује се, привлачи здравље, срећу и креативност.
Савјети
