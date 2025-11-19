Ево зашто никако не би требало сушити веш на радијатору

Извор:
Зими многи у становима са централним гријањем користе радијаторе као практично мјесто за брзо сушење веша.
Иако изгледа безазлено и чак веома згодно стручњаци упозоравају да је ово лоша навика која може имати озбиљне посљедице по здравље, квалитет ваздуха и стање самог стана.
Свјеж, мокар веш садржи између једне и двије литре воде, у зависности од тканине и циклуса центрифуге.
- влага из тканине убрзано испарава
- та влага остаје у затвореном простору
- засићује ваздух у соби и целом стану.
У просјеку, влага у просторији повећа се за 30 до 40 одсто, што је далеко изнад оптималног нивоа.
Топли ваздух може да прими одређену количину водене паре. Чим се охлади на хладним зидовима, прозорима или спољним угловима влага се кондензује.
То ствара идеалне услове за:
- појаву буђи
- ширење гљивица
- оштећење зидова и малтера
- непријатан мирис устајалог ваздуха
- пропадање дрвених површина и намјештаја.
Ово је посебно изражено у зградама из осамдесетих и деведесетих година прошлог вијека, гдје је слаба изолација и циркулација ваздуха.
Буђ није само естетски проблем. Она ослобађа споре које удисањем могу изазвати:
- алергије
- хроничне упале синуса
- респираторне инфекције
- астматичне нападе
- иритацију очију и коже.
Студије показују да дуготрајна изложеност буђи повећава ризик од хроничног бронхитиса, посебно код дјеце и особа које већ имају проблеме са дисањем.
Сушење веша на радијатору хлади просторију, чак и код централног гријања.
- блокирате топлоту која би требало да се шири у просторији
- спречавате циркулацију топлог ваздуха
- стварате хладне тачке у соби
- чините да се простор спорије и неуједначено загријева
*Резултат: хладнија соба, нарочито у дијеловима гдје се влага кондензује.
Влажан ваздух се теже загријева од сувог. То значи да чак и када зграда шаље довољно топлотне енергије, ваш стан дјелује хладније јер:
- ваздух спорије прима топлоту
- зидови се брже хладе због кондензације
- стан губи топлоту много брже
Стан са повишеном влагом може бити хладнији и до два до три степена, што је велика разлика током грејне сезоне.
1. Сушилица са кондензацијом или топлотном пумпом
Најбезбједнија и најчистија опција. Модерне машине троше врло мало енергије.
2. Сушилица-сталак постављена близу радијатора, али не директно на њега
Омогућава бољу циркулацију топлог ваздуха.
3. Редовно провјетравање
На сваких два до три сата отворити прозор на пет до седам минута.
4. Коришћење одвлаживача ваздуха
Одвлаживач може прикупити и до литра воде дневно из ваздуха.
5. Избјегавајте сушење веша у спаваћој соби
Спавање у просторији са високом влажношћу повећава ризик од респираторних тегоба, преноси Нова.
Тренутно на програму