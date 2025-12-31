Logo
У Српској рођено 20 беба

31.12.2025

07:48

У Српској рођено 20 беба
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба од којих 14 дјевојчица и шест дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - девет, затим у Бијељини четири, у Источном Сарајеву, Градишци и Требињу по двије, Добоју једна беба.

У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и два дјечака, у Бијељини три дјевојчице и дјечак, у Источном Сарајеву, Требињу и Градишци по једна дјевојчица и дјечак, у Добоју дјевојчица.

У протекла 24 часа порођаја није било у Зворнику, Приједору, Невесињу.

У Фочи нису били доступни за информације.

