У Српској рођено 20 беба

31.12.2025
07:48
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба од којих 14 дјевојчица и шест дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - девет, затим у Бијељини четири, у Источном Сарајеву, Градишци и Требињу по двије, Добоју једна беба.
У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и два дјечака, у Бијељини три дјевојчице и дјечак, у Источном Сарајеву, Требињу и Градишци по једна дјевојчица и дјечак, у Добоју дјевојчица.
У протекла 24 часа порођаја није било у Зворнику, Приједору, Невесињу.
У Фочи нису били доступни за информације.
Најновије
Најчитаније
11
45
11
41
11
41
11
32
11
18
Тренутно на програму