Врло нездрав ваздух у Бањалуци

31.12.2025

07:29

Врло нездрав ваздух у Бањалуци
Фото: АТВ

Ваздух је јутрос врло нездрав у Илијашу, Бањалуци и Приједору подаци су са сајта организације "Еко акција".

Индекс квалитета ваздуха у Бањалуци, према мјерењу у 06.00 часова износи 167 а загађенији град у БиХ је само Илијашу са 172.

У мјестима гдје је ваздух нездрав код лица са респираторним обољењима попут астме могуће је појачање симптома и интензитета болести, а код свих становника повећана је вјероватноћа негативних посљедица по респираторне органе.

Обољели од плућних болести и болести срца, труднице, дјеца и старији морају избјегавати активности током боравка вани, док би сви остали морали избјегавати продужена или већа напрезања током боравка.

