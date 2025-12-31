Врло нездрав ваздух у Бањалуци

31.12.2025
07:29
Коментари:0
Ваздух је јутрос врло нездрав у Илијашу, Бањалуци и Приједору подаци су са сајта организације "Еко акција".
Индекс квалитета ваздуха у Бањалуци, према мјерењу у 06.00 часова износи 167 а загађенији град у БиХ је само Илијашу са 172.
У мјестима гдје је ваздух нездрав код лица са респираторним обољењима попут астме могуће је појачање симптома и интензитета болести, а код свих становника повећана је вјероватноћа негативних посљедица по респираторне органе.
Обољели од плућних болести и болести срца, труднице, дјеца и старији морају избјегавати активности током боравка вани, док би сви остали морали избјегавати продужена или већа напрезања током боравка.
