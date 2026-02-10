Logo
Ратном војном инвалиду Гојку Марићу уручен грађевински материјал

Извор:

СРНА

10.02.2026

11:31

Ратном војном инвалиду Гојку Марићу уручен грађевински материјал
Фото: Srna

Ратном војном инвалиду Гојку Марићу из Бардаче додијељен је грађевински материјал вриједан 1.750 КМ у оквиру пројекта економске подршке лицима са инвалидитетом који спроводи Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица са сједиштем у Приједору.

Марић је захвалио Фонду и Борачкој организацији, те напоменуо да самостално није могао да обезбиједи овај грађевински материјал, уз који ће побољшати своје стамбене услове.

Предсједник Одбора ратних војних инвалида у Борачкој организацији Србац Горан Тривунић изјавио је Срни да је су задовољни овим програмом Фонда, који обухвата сарадњу са свим општинским борачким организацијама, а које предлажу ратне војне инвалиде за помоћ у одређеним алаткама, машинама, опреми или грађевинском материјалу.

"Трудићемо се да наставимо са овим", навео је Тривунић.

Тагови :

Гојко Марић

ratni vojni invalidi

