Пројекција документарних филмова „Хероји причају“

Овај значајан културни догађај који има за циљ очување културе сјећања, развој културних веза и јачање друштвене свијести у општини Рибник.

Овај догађај, на којем учествују ветерани из Републике Српске и Републике Србије, представља платформу за преношење аутентичних свједочења учесника историјских догађаја. Кроз документарни филм као снажан умјетнички и образовни медиј, његује се колективно памћење, јача идентитет локалне заједнице и Републике и омогућава млађим генерацијама да на непосредан начин упознају истину, искуства и вриједности слободе и жртве.

Пројекције документарних филмова додатно обогаћују културни живот општине Рибник увођењем садржаја који превазилази уобичајене манифестације. Документарни филм подстиче критичко размишљање, дијалог и разумијевање сложених друштвених процеса, чиме се подиже укупан културни и образовни ниво заједнице.

Посебан значај огледа се у повезивању људи и простора. Долазак ветерана и гостију из Србије и Републике Српске јача међурегионалне и духовне везе, промовише Рибник као мјесто сусрета, разговора и културе, те отвара простор за будућу сарадњу и размјену културних садржаја.

Свечано отварање пројекција биће одржано 13. фебруара у 16.00 часова, након церемоније отварања, слиједи пројекција документарног филма „Орлови Грмеча“, који говори о ратном путу једне од најелитнијих јединица Војске Републике Српске у одбрамбено-отаџбинском рату – Другог извиђачко-диверзантског одреда „Орлови Грмеча“ под командом Миле Шушљика, који је важио за најјачу и најелитнију јединицу Другог крајишког корпуса ВРС. међу припадницима одреда били су и ратници са простора некадашње општине Кључ а данас општине Рибник, од којих су најбољи положили животе за општину Рибник и Републику Српску. Кроз ову јединицу прошло је око 850 бораца, од којих је 25 погинуло.

Затим ће се представити ветарани 65. заштитног моторизованог пука, са филмом „Прича поносног пука“, који говори о елитној јединици војске Републике Српске у саставу Генералштаба ВРС. Кроз 65. заштитни моторизовани пук је од формирања 1990. до расформирања 1998. године прошло више од 7.000 војника и старјешина, који су борбена дејства изводили у зони свих шест корпуса Војске Српске од којих је њих 57 дало своје животе за Републику Српску. Пук је учествовао у готово свим најважнијим операцијама Војске Републике Српске. Посебно се истакао у операцијама у дјеловима Босанске Крајине, у оквиру операције Вагањ, 65. заштитни пук (Диверзантски одред и две чете Батаљона војне полиције) је у првој фази држао линију Дрвар - Гламоч (28. јул - 15. септембар), док је у другој фази учествовао у противнападу ВРС (20. септембар - 7. октобар) када су ослобођена места Кључ и Крупа на Уни. Крај рата је пук затекао на линији одбране Мајдан – Мањача.

Другог дана гледаоци ће такође имати прилику да погледају импресивне документарне филмове о ратном путу двије елитне јединице Војске Републике Српске Републике Србије.

Публици ће се представити удружење Ветерани Кошара из Новог Сада, уз пројекцију филма „Хероји против заборава - путевима предака“, који кроз снажну паралелу повезује историјске чињенице од пробоја Солунског фронта и битке на Кајмакчалану у Првом свјетском рату са одбраном Србије на Кошарама 1999. године.

Пројекције ће затворити документарни филм о Гарди Републике Српске – Првој гардијској моторизованој бригади Главног штаба ВРС, елитној јединици која је од 1993. године до краја рата учествовала на готово свим ратним жариштима у Републици Српској, а у чије је стварање Републике Српске своје животе уградило 117 младих гардиста старости од 19-22 године.

Пројекција документарних филмова под називом „Хероји причају“ није само културна манифестација, већ важан корак у дугорочном очувању историјског памћења, јачању културног идентитета и развоју друштвене одговорности општине Рибник и Републике Српске.

Током трајања догађаја биће организоване и промоције монографија учесника.

Пројекције документарних филмова „Хероји причају“ организује удружење грађана „ Срце крајине“ а покровитељи фестивала су Српски члан предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, Кабинет Предсједника Републике Српске и Општина Рибник.