Вјерује се да ће вам се гријеси опростити ако изговорите ову молитву!

Извор:

Курир

10.02.2026

07:03

Вјерује се да ће вам се гријеси опростити ако изговорите ову молитву!
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас се сјећају Преподобног Јефрема Сирина, најзначајнијег црквеног оца сиријске традиције и светитеља који је живио у доба цара Константина у 4. веку.

Преподобни Јефрем Сирин рођен је у Сирији у породици сиромашних родитеља у вријеме цара Константина Великог. Предање каже да је младост провео бурно - био је познат као прек човјек и љутит ратник који је неумјерено трошио и понашао се разуздано.

Ипак, у неком моменту Јефрим је преломио и потпуно променио живот посветивши се потпуно молитви и Богу. Био је ученик светог Јакова Нисибијског, а савременик и пријатељ Василија Великог. Ускоро се показао као велики говорник. Један спис говори да се "лила мудрост с језика његовог као медени поток, а из очију су му непрестано текле сузе".

Крст

Друштво

Сутра никако не узимајте овај предмет у руке! Вјерује се да ћете повриједити свеца

Јефрем је, прича каже, био јако вриједан и непрестано је писао књиге и подучавао монахе и народ, па су иза њега остала многобројна дела која се и данас проучавају. Најпознатија је молитва уз Часни пост: Господи и Владико живота мојего.

Иако су вјерници хтјели да га поставе за епископа, Јефрем је то одбио и до краја живота живио у миру и дубокој молитви. Умро је у дубокој старости 378. године. Свети Јефрем је углавном апостол покајања и заштитник свих оних који су увидјели своје грешке и сада покушавају да их исправе. Његови списи и данас омекшавају срца многих који су дубоко загазили у грех и враћају их Христу и вјери.

Живот и учење овог светитеља најбољи су показатељ да је увијек могуће вратити се на исправан пут и живот провести живећи по моралним начелима и у љубави са ближњима. Зато се вјерује да ће данас гријехови бити опроштени свима који од Преподобног Јефрема Сирина и Бога искрено затраже опроштај и помоле се.

Ово је молитва којом се можете обратити светитељу: "Потоцима твојих суза бесплодну пустињу си обрађивао и уздасима из дубине душе, умножио си великим трудом своје таланте. Био си свећњак свијету, сијајући својим чудесима, Јефреме оче наш: Моли Христа Бога, да спасе душе наше.

