Селефијске даије у БИХ савјетују како тући жену и ограничити јој кретање

“Зна Узвишени Господар да ће бити жена којима није довољно да је посавјетујеш нити им је довољно да се од ње окренеш у постељи. Има особа које не знају разумјети и поправити се осим да буде ударена“.
Ово су ријечи Елведина Пезића, једног од селефијских даија из БиХ који су своју велику популарност стекли на друштвеним мрежама, гдје објављују видее у којима одговарају на питања пратилаца.
Селефијске даије су предавачи који одбацују скоро све што је у развоју и пракси ислама услиједило након првих генерација муслимана, инсистирају на очувању изворног ислама и тумачења Кур’ана. Они своју интерпретацију ислама сматрају једином исправном, пише "Детектор".
Од тумачења прописа у исламу до савјета за понашање, Пезић у својим обраћањима често говори и о женама. Тако је половином јануара ове године поставио статус на Фејсбуку којим женама сугерише да су им шминка и парфеми забрањени изван куће.
“Остављање хиџаба, парфемисање, шминкање и други начини уљепшавања приликом изласка из куће су забрањени. А све то у кући за мужа је похвално и сматра се добрим дјелом“, написао је он.
Он је сугерисао да би многи брачни проблеми нестали и да би се љубав повећала када би се жене сређивале за мужа као што то раде изван куће.
"Детектор" пише да је неколико мјесеци анализирао антиродне наративе у БиХ, њихово јачање и међународне везе. У склопу истраживања анализирала су се и обраћања селефијских даија који окупљају на хиљаде пратилаца на друштвеним мрежама, углавном на Фејсбуку и Јутјубу. У некима од њих дају се савјети и како ударити жену и ограничити јој кретање.
Пезић је ударање жене у свом обраћању крајем септембра 2022. године на свом Јутјуб каналу "Мимбер.ба" назвао “трећом одгојном методом“, која се, како је оцијенио, користи у случајевима када жена своју непослушност не поправи савјетовањем или ускраћивањем интиме. Он је ово обраћање понављао периодично на свом Фејсбук профилу кроз видео или статус, као што је урадио и крајем прошле године.
Пезића на Фејсбуку прати преко 360 хиљада особа, а активан је и на Инстаграму, ТикТоку и Јутјуб каналу.
Објашњавајући какав начин ударања треба бити, Пезић је поручио да не треба оставити модрицу и да треба избјегавати лице.
“Једноставно да човјек каже супрузи, видиш докле си дошла, да не можемо ријешити проблем нити разговором, нити ускраћивањем интиме, доводиш ме у ситуацију да морам прибјегавати методи ударца, али ударац не смије оставити трага, нити бити у лице“, казао је он.
Оваква тумачења ислама, али и изјаве у онлајн простору сарајевски професор Нерзук Ћурак види као злоупотребу религије за инструментализацију конзервативних идеологија које женама ускраћују њихова права.
“То је насиље над женама. У теорији мировних студија, то је насиље које се испољава у сфери друштва, као повезаност структурног и културног насиља. Зато што то говоре људи који ипак јесу припадници одређених структура, они су организовани у неку заједницу, а културно насиље зато што је то покушај озбиљне трансформације доминантних културних кодова и матрица“, казао је Ћурак за "Детектор".
Такве изјаве, сматра он, могу имати несагледиве дугорочне посљедице, али и повући питање правног оквира, односно одговорности због оправдавања насиља над женама.
У видеу “Шта је данашње друштво урадило од жене“, објављеном почетком јануара 2018. године на Јутјубу каналу “Волим ислам“, Пезић говори како је “свијет извео жену из куће“, чиме је она одвојена од њене главне функције, а то је, како је оцијенио, мајчинство.
“Жена треба да буде у кући и да одгаја генерације“, казао је он.
Пезић на свом Јутјуб каналу углавном искључује опцију коментарисања. У објавама гдје су дозвољени коментари, они су углавном подржавајући, уз тек неки коментар осуде таквих ставова, који најчешће не добијају подршку.
У више видеа Пезић, кроз подругљиви тон, описује да су жене заступљене на свим пословима, наводећи фудбал, бокс, пилоте, вариоце, објашњавајући да тако избјегавају своју улогу прописану од Бога, а то је да буду мајке.
“Ал’ зато ћете видјети изведена је жена, жена има своју плату, хајд јој нешто нареди, паша, она има плату“ казао је он.
Пезић је један од најпопуларнијих селефијских даија у БиХ који се школовао у Саудијској Арабији.
"Детектор" је, како пише, у ранијем истраживању открио да су појединци и удружења из БиХ уз подршку селефијских предавача у протеклим годинама скупили више милиона марака за изградњу бунара и џамија у Африци, од чега је више од десет особа потврдило да су новац дали у готовини или уплатили на рачун приватног лица, што је, према економским стручњацима, нетранспарентан начин прикупљања хуманитарне помоћи.
Позиве за изградњу бунара и џамија у Африци неријетко је дијелио и Пезић, који је и сам “увакуфио” бунар за родитеље. Пезић је у Африци посјетио школе Кур'ана, те у једном од видеа на страници навео да је разговарао с тамошњим даијама о ширењу вјере. Он је подршку дао и за дијељење курбана у Африци.
У Африци је саграђено и више од 50 џамија, од којих је за више од десет новац прикупљан уз Пезићеву подршку.
Истраживање БИРН-а БиХ утврдило је да је на неколико од више од 2.300 објава постављена “фотошопирана” фотографија изграђених бунара, који у Африци немају фиксну цијену попут оне која се тражи у БиХ.
Шансе за укорјењивање селефијских заједница и идеја на Балкану су веома мале, сматра професор Дино Абазовић, додајући да ће им увијек бити тешко то постићи.
“Уз напоре највећег дијела улеме исламских заједница, нарочито у Босни и Херцеговини да се супротставе селефијском утицају, заправо су свакодневни вјерници често непоколебљиви противници селефија и заиста су непремостива препрека ширењу таквог практиковања ислама“, казао је он.
Абазовић објашњава да селефијском исламу у БиХ недостаје историјског коријена и социјалне основе, те да су најважнији елемент борбе против радикализације механизми засновани на аутохтоним традиционалним исламским праксама и вјеровањима практикованим кроз стољећа.
Професор Ћурак упозорава да је селефијско тумачење вјере далеко од босанскохерцеговачког практиковања ислама, али и да је у том погледу неопходно правити разлику између вјере и религије, објашњавајући да је вјера пут самоспознаје.
“Када ви тражите некога другога да вам посредује, да вас спаси на вашем неком путу и да ви, рецимо, прихватате неке идеје и ставове који никада прије нису били дио вашег бића, то је злоупотреба, то је озбиљна инструментализација“, казао је он.
Велики број пратитеља види као феномен праћења објава, али не и нужно подршке. Ипак, податак о малој стопи високообразованих особа у БиХ, каже Ћурак, може бити аргумент за све чешће праћење таквих особа на мрежама.
У галерији огласа на Пезићевом профилу нису забиљежене плаћене рекламе. Међутим, "Детектор" је открио да је Пезић плаћао огласе код његовог колеге Сафета Кудузовића.
У тим објавама су позиви на пријаву за вјерски обред Умру.
Кудузовић, као и Пезић, користи друштвене мреже за одговарање на питања пратилаца. Њих двојица нису одговорили на упит "Детектора" за разговор.
На питање да ли је дозвољено путовати из Санџака до Сарајева са 40-ак жена у пратњи професора без махрема, односно мушке особе с којом је трајно забрањено склапање брака, Сафет Кудузовић је у објави на Јутјубу каналу “Исламски свијет“ у аугусту 2024. године идеју категорички одбацио и казао да професор нема улогу махрема у исламу, због чега не могу кренути на тај пут.
“Није дозвољено жени која вјерује у Алаха и судњи дан да путује раздаљину дана и ноћи, то би у њихово вријеме било 80-85 километара без махрема“, казао је Кудузовић објашњавајући да је то, према записима о традицији ислама, забрањено.
Из Исламске заједнице Босне и Херцеговине нису одговорили на упит "Детектора" за разговор и за коментар о тумачењу ислама селефијских даија.
Кудузовића, који се данас сматра највишим ауторитетом код већине селефијских даија, на друштвеној мрежи Фејсбук прати преко 120 хиљада особа.
Сличне ставове Кудузовић и Пезић износе на посјећеним јавним трибинама које се често организују у јавним просторима, попут дома културе.
Удружења која организују њихова предавања често имају финансијску подршку власти, али и бесплатно уступање јавних простора за трибине.
Она су најчешће регистрована као удружења за промоцију позитивних вриједности и изворног ислама, омладинска удружења или клубови књиге.
Ћурак каже да је шокиран бројем људи и подршци коју пружају крајње конзервативним ригидним политика које описује “антиисламским интерпретацијама вјере“. Доста је контрадикторан текст о њиховој популарности, с једне стране, и тумачења аналитичара да они нису популарни. Кажемо да их прате хиљаде, да су им евенти посјећени, а онда аналитичари кажу да су мале шансе да постану популарни.
Он објашњење види у посљедицама рата и друштвених трансформација, додајући да вјерује и да велик број оних који посјећују ове догађаје долази из мање урбаних средина.
Такве заједнице професор Ћурак описује дубоко патријархалним и подложним некритичком прихватању свега што им се нуди.
“Ти лукави ментори патријархата, најригиднијег, шта они уствари раде, они су сконтали да је најбољи начин да идеализују своје идеје, да једно дубоко насиље покушају да аргументују светом књигом, хадисима и слично, то је будалаштина“, закључио је Ћурак.
Кудузовић је у другим видеима категорично изразио мишљење да је жени забрањено путовати без махрема, изузев током обављања Хаџа, односно Умре, као вјерских обреда.
У другом видеу на питање да ли жена може путовати сама од Сарајева до Зенице, Кудузовић шаљивим тоном објашњава да може, али да је питање да ли шеријатски смије, због раздаљине од око 80 километара.
“Пут до Зенице би био крајње упитан и бојим се да је то забрањено и да жена не би требала до Зенице путовати. Кад би било ближе, до Високог и слично, али до Зенице то је већ далеко“, објаснио је он у одговору.
Иако је у опису странице наведено да је лично уређује Кудузовић, према информацијама о транспарентности, његову Фејсбук страницу води пет особа из БиХ, те по једна из Аустрије и Шведске.
“Да би се патријархални и мизогини обрасци у нашем друштву мијењали – то је задатак шире друштвене заједнице у борби за родну равноправност сваке жене и мушкарца“, казао је Абазовић.
