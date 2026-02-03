Инцидент на улици: Након свађе се чули пуцњи, повријеђени и малољетници

Извор:
Несвакидашњи инцидент током којег је дошло до пуцњаве догодио се синоћ у Улици Вртни пут на загребачкој Пешченици. Из ПУ загребачке кажу како је око 23:15 сати на улици дошло до сукоба. Прво је избила вербална свађа, а онда је услиједио и физички обрачун.
"Током сукоба засад непознати починилац из ватреног је оружја испалио неколико хитаца, при чему је једно зрно погодило малољетника у наткољеницу. Љекарска помоћ малољетнику и још четири особама, 52-годишњакињи уз још троје малољетника, пружена је у КБЦ-у Загреб, гдје је утврђено да су лакше повријеђени", кажу из полиције.
Криминалистичко истраживање је у току како би се утврдиле све околности обрачуна, који полиција тренутно води као покушај убиства.
