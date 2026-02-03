Модричанин украо пет трактора, ево колика га робија чека

Извор:
Боро Љ. (56) Из Модриче осуђен је у добојском Окружном суду на годину и по затвора због крађе пет трактора на подручју Шамца које је затим продао.
У питању је неправоснажна пресуда којом је оптужени оглашен кривим због кривичног дјела тешка крађа.
Како се наводи у пресуди, у периоду од 1. августа 2022. до 30. августа 2022. године, из круга једног предузећа украо је пет радних машина.
Ради се о шумским тракторима који су били лагеровани испред зграда предузећа, које је у закупу једне пољопривредне задруге.
Како се даље наводи, средином августа 2022. године једну радну машину, зглобни шумски трактор марке Timberjack који је украо, продао је Д.А. за 15.000 КМ.
Затим је 19.августа 2022. године утоварио, а потом и одвезао двије радне машине - шумске тракторе у фирму која се бави откупом секундарних сировина, и продао их као старо жељезо за износ од 13.037,00 КМ.
"Потом је тачно неутврђеног дана, отуђене двије радне машине – два шумска зглобна трактора и то један марке Timberjack и други марке Clark 666 уз употребу адекватне опреме и механизације утоварио на камион и приколицу - лабудицу, којом је управљао Д.Р, који је и купио наведене двије радне машине за износ од 15.000 КМ", пише у пресуди.
Како се додаје, о томе су Б.Љ. и Д.Р. сачинили и купопродајни уговор 13.септембра 2022. Године.
"Дакле, одузео је туђе покретне ствари и противправно их присвојио, а вриједност украдених ствари прелази износ од 10.000КМ", пише у пресуди.
Оптужени је ослобођен плаћања трошкова кривичног поступка и исти падају на терет буџетских средстава, а оштећени И.Б. са имовинскоправним захтјевом упућен је на парницу, пише Глас.
