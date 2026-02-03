Logo
Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

Агенције

03.02.2026

11:03

Ултра-прерађена храна (UPF) више подсјећа на цигарете него на традиционалне здраве намирнице и захтијева далеко строжу регулацију, наводи се у новој студији истраживача са Харварда, Универзитета у Мичигену и Универзитета Дјук.

Истраживачи истичу да постоје бројне сличности између ултра-прерађене хране и дуванских производа, прије свега у:

  • дизајну самих производа,
  • маркетиншким стратегијама,
  • потенцијалу за развој зависности.

Како преноси Гардијан, ове карактеристике чине да UPF производи имају више заједничког са цигаретама него са минимално прерађеном храном.

Шта све спада у ултра-прерађену храну

  • UPF производи обухватају, између осталог:
  • газирана пића,
  • чипсеве,
  • кексе и сличне грицкалице.
  • Ови производи често садрже:
  • емулгаторе,
  • вјештачке боје,
  • вјештачке ароме,
  • а прехрамбена индустрија их, према наводима студије, пројектује тако да подстичу прекомјерну и понављану конзумацију.

Аутори студије упозоравају да маркетиншке тврдње као што су:

  • „без шећера“,
  • „низак садржај масти“,

представљају облик такозваног „здравственог прања“, које подсјећа на пропаганду филтера за цигарете из педесетих година прошлог вијека.

Позив на строжу регулацију

"Многи UPF производи дијеле више карактеристика са цигаретама него са минимално прерађеним воћем или поврћем и стога захтијевају регулацију сразмјерну ризицима по јавно здравље које представљају", закључили су истраживачи у раду објављеном у научном часопису Milbank Quarterly.

Професорка и клинички психолог специјализован за зависности, Ешли Гирхарт, истакла је искуства својих пацијената.

"Осјећају зависност од ових производа, жуде за њима, знају да су штетни, али не могу да престану – слично као са цигаретама", рекла је она.

Какву регулацију предлажу аутори

Аутори студије сматрају да би регулаторне мјере могле да укључе:

  • ограничења маркетинга,
  • судске парнице,
  • шире структурне интервенције,
  • уз помјерање фокуса са искључиве одговорности појединца на одговорност индустрије, што је стратегија која је раније примијењена у контроли дувана.
  • Упозорења дијела стручне јавности

Ипак, поједини стручњаци упозоравају да поређење ултра-прерађене хране са цигаретама може бити претјерано, јер UPF производи не изазивају фармаколошку зависност као никотин.

Како истичу, кључно је направити разлику између:

штетних ефеката који произлазе из самих производа,

посљедица које настају због замјењивања цјеловите, нутритивно богате хране.

Притисак на здравствене системе

Директор организације „Amref Health Africa“, Гитинџи Гитахи, упозорава да растућа конзумација ултра-прерађене хране ставља додатни притисак на здравствене системе, посебно у земљама са слабом регулацијом.

"Без јавно вођених интервенција, ризикујемо колапс здравствених система због незаразних болести", поручио је Гитахи.

Hrana

zdrava ishrana

