Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

Ултра-прерађена храна (UPF) више подсјећа на цигарете него на традиционалне здраве намирнице и захтијева далеко строжу регулацију, наводи се у новој студији истраживача са Харварда, Универзитета у Мичигену и Универзитета Дјук.
Истраживачи истичу да постоје бројне сличности између ултра-прерађене хране и дуванских производа, прије свега у:
Како преноси Гардијан, ове карактеристике чине да UPF производи имају више заједничког са цигаретама него са минимално прерађеном храном.
Аутори студије упозоравају да маркетиншке тврдње као што су:
представљају облик такозваног „здравственог прања“, које подсјећа на пропаганду филтера за цигарете из педесетих година прошлог вијека.
"Многи UPF производи дијеле више карактеристика са цигаретама него са минимално прерађеним воћем или поврћем и стога захтијевају регулацију сразмјерну ризицима по јавно здравље које представљају", закључили су истраживачи у раду објављеном у научном часопису Milbank Quarterly.
Професорка и клинички психолог специјализован за зависности, Ешли Гирхарт, истакла је искуства својих пацијената.
"Осјећају зависност од ових производа, жуде за њима, знају да су штетни, али не могу да престану – слично као са цигаретама", рекла је она.
Аутори студије сматрају да би регулаторне мјере могле да укључе:
Ипак, поједини стручњаци упозоравају да поређење ултра-прерађене хране са цигаретама може бити претјерано, јер UPF производи не изазивају фармаколошку зависност као никотин.
Како истичу, кључно је направити разлику између:
штетних ефеката који произлазе из самих производа,
посљедица које настају због замјењивања цјеловите, нутритивно богате хране.
Директор организације „Amref Health Africa“, Гитинџи Гитахи, упозорава да растућа конзумација ултра-прерађене хране ставља додатни притисак на здравствене системе, посебно у земљама са слабом регулацијом.
"Без јавно вођених интервенција, ризикујемо колапс здравствених система због незаразних болести", поручио је Гитахи.
