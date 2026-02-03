Logo
Large banner

Ова укусна намирница одлична је за снижавање холестерола

Извор:

Б92

03.02.2026

10:28

Коментари:

0
Ораси-орах
Фото: Fatma Gül/Pexels

Исхрана има важну улогу у контроли холестерола и очувању здравља срца, а ораси се издвајају као посебно ефикасан биљни извор протеина и хранљивих материја.

Истраживање спроведено међу старијим особама са почетно здравим нивоима холестерола показало је да је свакодневна конзумација 30 до 60 грама ораха током двије године снизила укупни и ЛДЛ холестерол за четири одсто.

Према ријечима дијететичарке Венди Базилијан, високи нивои ЛДЛ холестерола могу довести до накупљања плака у артеријама, док ХДЛ холестерол помаже у уклањању вишка холестерола из крвотока, пише EatingWell. Стручњаци истичу да ораси, захваљујући свом саставу, могу допринијети повољнијем односу ових вредности.

Корисни ефекти ораха не потичу од једног јединог састојка, већ од њиховог цјелокупног нутритивног профила. Порција од 30 грама садржи око четири грама биљних протеина, који су повезани са смањеним ризиком од срчаних болести, д‌јелимично зато што садрже мало засићених масти.

Лако се могу укључити у исхрану

Иако ораси садрже око 19 грама укупних масти по порцији, само два грама отпадају на засићене масти, што их чини одличним избором за здравље срца. Ораси су такође добар извор влакана, са око два грама по порцији, што може помоћи у регулацији холестерола.

Разговор

Љубав и секс

Знакови који показују да вас мушкарац не гледа само као пријатеља

Дијететичарка Саманта ДеВито објашњава да влакна из ораха везују холестерол у дигестивном систему и помажу његово излучивање, чиме се смањује количина холестерола која улази у крвоток.

Поред тога, ораси садрже незасићене масне киселине, укључујући линолну киселину и алфа-линоленску киселину (АЛА), које доприносе регулацији ЛДЛ холестерола и триглицерида.

Осим тога, ораси су богати полифенолима – антиоксидансима који смањују оксидативни стрес и упале повезане са кардиоваскуларним болестима, а повољно утичу и на здравље цријева. Такође, ораси се лако могу укључити у свакодневну исхрану, на примјер додавањем доручку, салатама, песту, као замјена за презле или као биљна алтернатива месу у различитим јелима.

Подијели:

Тагови:

holesterol

орах

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мирослав добио рак, људи нису хтјели да се рукују с њим: Мислили су да сам заразан

Здравље

Мирослав добио рак, људи нису хтјели да се рукују с њим: Мислили су да сам заразан

1 ч

0
Хљеб

Здравље

Шта се дешава са тијелом ако уносимо премало угљикохидрата

3 ч

0
Масноћа коју не можете да видите можда смањује ваш мозак

Здравље

Масноћа коју не можете да видите можда смањује ваш мозак

12 ч

0
Ови суплементи могу да изазову нуспојаве ако се узимају са кафом

Здравље

Ови суплементи могу да изазову нуспојаве ако се узимају са кафом

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

06

Добојлија (31) иза решетака због обљубе и пребијања малољетнице

11

03

Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

10

58

Претреси на више локација, ''пала'' група са 11 килограма дроге

10

57

Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат

10

52

И пешкири имају рок трајања: Ево када је право вријеме да их замијените

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner