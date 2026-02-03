Logo
Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат

03.02.2026

Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат
Фото: Pixabay

У тучи тинејџера испред школе у Салерну повријеђена су два шеснаестогодишњака, а један је због убодне ране на врату задржан у болници

У физичком обрачуну тинејџера испред школе у Салерну у Италији повређена су два шеснаестогодишњака, од којих је један хоспитализован због убодне ране у предјелу врата. Други малољетник задобио је посјекотине на руци.

Инцидент се догодио данас у улици Виа Цорензио Белисарио, у насељу Пастена, у близини основне школе „Ницола Монтериси“ и вртића „Дон Милани“.

Према првим информацијама, обрачун је избио само неколико метара од школског улаза, а тачан повод сукоба још се утврђује. Полиција и хитна служба стигле су у року од неколико минута, а повријеђени су пребачени у болницу на даљи третман.

Нападач ухапшен након реконструкције догађаја

На лице мјеста упућене су две амбуланте – волонтери Вопи и екипа Црвеног крста коју је активирао 118 центар локалне здравствене службе. Док су љекари збрињавали младиће, припадници државне полиције блокирали су подручје и започели увиђај.

Друштво

Заштићено 20 прехрамбених производа

Након узетих изјава очевидаца и прегледа доступних снимака са надзорних камера, полиција је реконструисала ток сукоба и идентификовала нападача, који је потом ухапшен.

Префектура Салерна и Полицијска управа наводе да је случај под посебним надзором због чињенице да су актери малољетници. У локалним школама већ су у току програми превенције насиља и едукације о поштовању међу вршњацима.

И док се истрага данашњег инцидента наставља, полиција истражује и рањавање још једног малољетника током протекле суботе у центру Салерна. Младић је нападнут током расправе две групе тинејџера, наводно из баналног разлога.

Задобио је повреде на руци и у предјелу грудног коша, али је након прегледа у болници пуштен кући. Истрагу води Одјељење криминалистичке полиције Салерна, преноси Курир.

