Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат

У тучи тинејџера испред школе у Салерну повријеђена су два шеснаестогодишњака, а један је због убодне ране на врату задржан у болници
У физичком обрачуну тинејџера испред школе у Салерну у Италији повређена су два шеснаестогодишњака, од којих је један хоспитализован због убодне ране у предјелу врата. Други малољетник задобио је посјекотине на руци.
Инцидент се догодио данас у улици Виа Цорензио Белисарио, у насељу Пастена, у близини основне школе „Ницола Монтериси“ и вртића „Дон Милани“.
Према првим информацијама, обрачун је избио само неколико метара од школског улаза, а тачан повод сукоба још се утврђује. Полиција и хитна служба стигле су у року од неколико минута, а повријеђени су пребачени у болницу на даљи третман.
На лице мјеста упућене су две амбуланте – волонтери Вопи и екипа Црвеног крста коју је активирао 118 центар локалне здравствене службе. Док су љекари збрињавали младиће, припадници државне полиције блокирали су подручје и започели увиђај.
Након узетих изјава очевидаца и прегледа доступних снимака са надзорних камера, полиција је реконструисала ток сукоба и идентификовала нападача, који је потом ухапшен.
Префектура Салерна и Полицијска управа наводе да је случај под посебним надзором због чињенице да су актери малољетници. У локалним школама већ су у току програми превенције насиља и едукације о поштовању међу вршњацима.
И док се истрага данашњег инцидента наставља, полиција истражује и рањавање још једног малољетника током протекле суботе у центру Салерна. Младић је нападнут током расправе две групе тинејџера, наводно из баналног разлога.
Задобио је повреде на руци и у предјелу грудног коша, али је након прегледа у болници пуштен кући. Истрагу води Одјељење криминалистичке полиције Салерна, преноси Курир.
