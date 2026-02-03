Роботи сами устају из сандука и одмах крећу на посао

Извор:
Телеграф
03.02.2026
10:33
Снимак из кинеске фабрике последњих дана кружи мрежама и изазива лавину коментара. На њему се види како хуманоидни роботи сами излазе из транспортних сандука и одмах крећу на посао, без икакве људске помоћи.
Демонстрацију је објавила компанија LimX Dynamics, са сједиштем у Шенџен. На видеу је приказано 18 хуманоидних робота Оли који се по отварању сандука самостално активирају, устају, ходају у формацији и изводе координисане покрете.
Циљ оваквог система је да роботи не захтијевају класичну инсталацију нити ручно подешавање, већ да по испоруци буду одмах спремни за рад у производним погонима.
LimX Dynamics је недавно представио и ЦОСА, оперативни систем намијењен хуманоидним роботима. Софтвер омогућава аутономну перцепцију простора, доношење одлука и кретање у реалним условима, као и истовремено управљање већим бројем робота.
За разлику од класичних индустријских реминдер система, ЦОСА повезује одлучивање и моторичку контролу у један процес. Роботи користе сензоре у реалном времену, памте окружења и прилагођавају се простору, што значајно убрзава њихово увођење у фабрике, преноси Телеграф.
