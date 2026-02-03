Ухапшен начелник граничне полиције: Писао себи прековремене сате

Извор:
Агенције
03.02.2026
10:23
Коментари:0
Хрватски Ускок је саопштио да је због сумње у почињење кривичног дјела против службене дужности у Винковцима у уторак ујутро ухапшен полицајац, а незванично ријеч је о начелнику граничне полиције на Бајакову.
Хапшење и хитне доказне радње, попут претреса и других прикупљања доказа, по налогу Ускока, проводи Полицијска управа вуковарско-сријемска, саопштило је Тужилаштво.
Србија
Дјевојчицу (13) намамио у хотел за 15 евра: Полиција га ухватила на дјелу
“Наведене радње спроводе се у Винковцима у односу на полицијског службеника за којег се основано сумња да је починио кривична дјела против службене дужности”, додају у саопштењу.
Незванично ријеч је о начелнику граничне полиције Бајаково који је себи наводно писао прековремене сате и на темељу тога узимао слободне дане, јавља Хина.
Србија
Драган напунио торбу камењем и скочио у смрт: Мајка чекала да се појави
Ускок је саопштио да ће након испитивања осумњиченог донијети одлуку о покретању истраге.
Најновије
Најчитаније
11
08
11
06
11
03
10
58
10
57
Тренутно на програму