Ухапшен начелник граничне полиције: Писао себи прековремене сате

03.02.2026

Хрватски Ускок је саопштио да је због сумње у почињење кривичног дјела против службене дужности у Винковцима у уторак ујутро ухапшен полицајац, а незванично ријеч је о начелнику граничне полиције на Бајакову.

Хапшење и хитне доказне радње, попут претреса и других прикупљања доказа, по налогу Ускока, проводи Полицијска управа вуковарско-сријемска, саопштило је Тужилаштво.

Ускок је саопштио да ће након испитивања осумњиченог донијети одлуку о покретању истраге.

