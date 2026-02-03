Драган напунио торбу камењем и скочио у смрт: Мајка чекала да се појави

Извор:
03.02.2026
Драган Д. (15) нестао је у ноћи између 2. и 3. фебруара 2021. године, а затим је на панчевачком кеју пронађен његов бицикл. Одмах су алармиране службе због сумње да се догодило најгоре - да је дјечак починио самоубиство.
Његова мајка је све вријеме сједила на кеју, надајући се да ће се Драган однекуд појавити. Међутим, сутрадан је његово тијело извучено из ријеке, а живот породице Дрљић је заувијек промијењен.
Дјечак из Панчева је прије овог трагичног догађаја оставио опроштајно писмо, а његов садржај је расплакао и најискусније полицајце.
"Писмо је било на чак 17 страна. Било је срцепарајуће читати га. Одрастао је без оца, оставила га је дјевојка, а био је и веома осјетљив. Потресно је било читати како до детаља описује шта планира да учини. Написао је да ће да скочи с моста у Тамиш са торбом пуном камења. Измјерена је тежина те торбе и она је износила 25 килограма, што је за крхко тијело дјечака од 15 година и те како тешко", рекао је раније извор близак истрази.
Писмо је оставио дјевојци и најбољој другарици и поклон – дјевојци привјесак анђела, а најбољој другарици своје омиљене стрипове.
Годину дана након велике трагедије, мајка дјечака Данијела је отворила душу за медије.
"Тешко је кад идеш улицом и видиш другу дјецу. У сваком тражим бар мало њега. Кад их сретнем најежим се. Исто тако возе бицикл, плави су, иста фризура, фигура... издалека кад их погледам, помислим да је он. Ухватим себе како пиљим у њих, па спустим поглед, буде ме срамота", рекла је Данијела.
Како је рекла, најтеже јој пада одлазак на гробље.
"Када одеш на гробље и када видиш слику његову, онда те стварност удари у главу и тек онда је најгоре. Најтежи је тај тренутак када гледаш споменик и слику", рекла је она, преноси Блиц.
