Logo
Large banner

Драган напунио торбу камењем и скочио у смрт: Мајка чекала да се појави

Извор:

Блиц

03.02.2026

10:02

Коментари:

0
Драган напунио торбу камењем и скочио у смрт: Мајка чекала да се појави
Фото: Unsplash

Драган Д. (15) нестао је у ноћи између 2. и 3. фебруара 2021. године, а затим је на панчевачком кеју пронађен његов бицикл. Одмах су алармиране службе због сумње да се догодило најгоре - да је дјечак починио самоубиство.

Његова мајка је све вријеме сједила на кеју, надајући се да ће се Драган однекуд појавити. Међутим, сутрадан је његово тијело извучено из ријеке, а живот породице Дрљић је заувијек промијењен.

Дјечак из Панчева је прије овог трагичног догађаја оставио опроштајно писмо, а његов садржај је расплакао и најискусније полицајце.

"Писмо је било на чак 17 страна. Било је срцепарајуће читати га. Одрастао је без оца, оставила га је дјевојка, а био је и веома осјетљив. Потресно је било читати како до детаља описује шта планира да учини. Написао је да ће да скочи с моста у Тамиш са торбом пуном камења. Измјерена је тежина те торбе и она је износила 25 килограма, што је за крхко тијело дјечака од 15 година и те како тешко", рекао је раније извор близак истрази.

Staša Košarac

БиХ

Кошарац: Конаковић би требао признати да је Додик лидер који води док он остаје у сјени

Писмо је оставио дјевојци и најбољој другарици и поклон – дјевојци привјесак анђела, а најбољој другарици своје омиљене стрипове.

Годину дана након велике трагедије, мајка дјечака Данијела је отворила душу за медије.

"Тешко је кад идеш улицом и видиш другу дјецу. У сваком тражим бар мало њега. Кад их сретнем најежим се. Исто тако возе бицикл, плави су, иста фризура, фигура... издалека кад их погледам, помислим да је он. Ухватим себе како пиљим у њих, па спустим поглед, буде ме срамота", рекла је Данијела.

Како је рекла, најтеже јој пада одлазак на гробље.

"Када одеш на гробље и када видиш слику његову, онда те стварност удари у главу и тек онда је најгоре. Најтежи је тај тренутак када гледаш споменик и слику", рекла је она, преноси Блиц.

Подијели:

Тагови:

Самоубиство

preminuo dječak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Помрачење Сунца доноси богатство за 4 знака

Занимљивости

Помрачење Сунца доноси богатство за 4 знака

1 ч

0
Кошарац: Конаковић би требао признати да је Додик лидер који води док он остаје у сјени

БиХ

Кошарац: Конаковић би требао признати да је Додик лидер који води док он остаје у сјени

1 ч

0
Дијелови Бањалуке данас остају без воде, а ови без струје

Бања Лука

Дијелови Бањалуке данас остају без воде, а ови без струје

1 ч

0
Потрес епских размјера: Зеленски у Епстајновим документима - умијешан у кријумчарење дјеце?

Свијет

Потрес епских размјера: Зеленски у Епстајновим документима - умијешан у кријумчарење дјеце?

1 ч

0

Више из рубрике

Директан судар два аутомобила: Хитне службе на терену

Србија

Директан судар два аутомобила: Хитне службе на терену

1 ч

0
Џефри Епстајн

Србија

На Епстајновој листи двије дјевојке из Србије

19 ч

0
Ватра пожар варнице

Србија

Пироманија или одмазда? Изгорио још један аутомобил

21 ч

0
Ово су нове цијене хљеба

Србија

Ово су нове цијене хљеба

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Син норвешке принцезе на суђењу због силовања

11

06

Добојлија (31) иза решетака због обљубе и пребијања малољетнице

11

03

Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

10

58

Претреси на више локација, ''пала'' група са 11 килограма дроге

10

57

Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner