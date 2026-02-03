Дијелови Бањалуке данас остају без воде, а ови без струје

03.02.2026
09:56
Коментари:0
Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Тако у периоду од 09:00 до 14:00 часова без струје остају дијелови улица Петра Пеције, Шумадијска и Плитвичка.
Без струје остају и дијелови улица Благоја Паровића, Грмечка и Јована Бијелића, од 10:00 до 12:00 часова.
У уторак, 3. фебруара 2026. године, биће извођени радови у улицама Књаза Милоша (Лазарево), Јеврејској (Центар), Бранка Кошчице (Кочићев вијенац), Меше Селимовића (Булевар) и Шарговачкој (Шарговац), саопштили су из Водовода.
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Мишином Хану, Стричићима и Колима – Траварима.
