Дочек рукометаша у Загребу очекиван: Усташке заставе и Томпсон

02.02.2026

18:55

Дочек рукометаша Хрватске уз Томпсона
Рукометна репрезентација Хрватске освојила је бронзану медаљу на Европском првенству у рукомету, а у Загребу је почео дочек који је изазвано много буре пошто ће пред хиљаде навијача, осим спортиста изаћи и контроверзни музичар Марко Перковић Томпсон.

Рукометаши су стигли на Трг бана Јелачића, ускоро излази и Thompson. Дочекују их с пјесмом "Моја домовина", преноси Индекс. Рукометаши и селектор Дагур Sigurdsson су након тога кренули према позорници.

Јутарњи лист наводи да се ваздухом вијоре заставе Републике Хрватске с натписима имена градова, а мјестимично се појави и застава с обиљежима ХОС-а, и оне с првим бијелим пољем.

Влада је на телефонској сједници донијела Закључак о преузимању организације дочека за бронзане рукометаше, у сарадњи с Хрватским рукометним савезом, а на Тргу Бана Јелачића окупили су се навијачи.

Дочек је почео, а наступају Запрешић бојс, ту су и Хрватске руже, док се долазак рукометаша, као и концерт Марка Перковића Томпсона.

Влада потврдила службени програм

"Поводом освајања бронзане медаље на Европском првенству у рукомету у Данској, Шведској и Норвешкој, позивамо све наше суграђане да данас у послијеподневним сатима дођу на загребачки Трг бана Јосипа Јелачића поздравити хрватске рукометаше и заједно с њима прославити још један изниман успјех ове генерације, преноси Индекс..

Раније се огласио предсједник Хрватске Зоран Милановић поводом најављеног дочека рукометаша на Тргу бана Јосипа Јелачића у Загребу.

Зоран Милановић-05092025

Регион

Милановић: Одлука Владе Хрватске о дочеку рукометаша отимање државе и изазивање подјела

"Закључак Владе Републике Хрватске - темељем којег је узурпирала организацију дочека хрватске рукометне репрезентације на Тргу бана Јелачића у Загребу - неуставан је, незаконит и пиратски акт за чије доношење нема баш никакве правне основе", навео је Милановић.

Рукометаши тражили Томпсона

Раније је објављено да рукометаши су жељели да им на дочеку пјева Марко Перковић Томпсон. Али, загребачки градоначелник Томислав Томашевић забранио је Томпсону наступ у свим просторима којима управља, након што је Томпсон на посљедњем концерту у загребачкој Арени пјесму "Бојна Чавоглаве" почео с поздравом "За дом спремни". Стога је тај "градски" дочек отказан и чинило се да неће бити никаквог дочека све док Влада није одлучила супротно.

