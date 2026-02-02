Проговориле комшије убице, открили сав ужас - Жена му родила 3 сина, он је тукао и давио, упуцао шурака

02.02.2026
Полиција и даље трага за 44-годишњим Бориславом Бојанићем, који је, како су саопштили из Полицијске управе Ново Место, у Бојанцима код Чрномља починио убиство. Сумња се да је убио свог шуру Дарка Сенића, а према незваничним информацијама портала Журнал24 врло вјероватно је побјегао у Хрватску. Злочин је дубоко потресао становнике иначе мирног бјелокрањског села.
Према ријечима мјештана, Бојанић и његова супруга Слађана родитељи су тројице синова, старих 23, 21 и 12 година, и деветогодишње кћерке. У Бојанце су се доселили прије око 11 година из Кочевја, гдје су живјели у блоку.
"Купили су парцелу и саградили кућу. Ми смо им, као комшије, много помогли – направили прилазни пут и поставили дрварницу. Док градња није била завршена, њихова зимница је била код мене. Са породицом смо се сви добро слагали. Њихова дјеца су се играла са нашом дјецом“, рекао је један комшија.
„Али онда се Борислав преко ноћи промијенио. Почео је да се избјегава све нас, његова дјеца, сви одлични ђаци, више нису долазила код нас, само би могли да машу. Једном сам га питао шта има против мене, рекао је да ништа.“
Према нагађањима једног од саговорника, Бојанић је можда био љубоморан на супругу, „пријатну госпођу рођену у Босни и Херцеговини, која је завршила курс словенског језика и добила држављанство. Првобитно је радила као чистачица, а од 1. јануара је радила као васпитачица особа са посебним потребама у варствено-радном центру“.
Међу супружницима су се повремено догађале несугласице: „Прије епидемије ковида су се тако посвађали да је са млађом дјецом побјегла код својих у Нови Град. Тек након четири мјесеца је увјерио да се врати.“
Такође, сазнаје се да се Бојанић недавно придружио ловцима, иако још није положио главни испит. У суботу ујутру је са другим члановима ловачког друштва ЛД Виница отишао на лов: "Слиједила је дружења код једног од мјештана, наравно, попили су и нешто. Бојанићеве је тада, послије осам година, посјетио Слађанин брат Дарко са мајком, супругом и двоје малољетне дјеце. Слађана је телефонирала Бориславу да се врати кући, али се није јавио – вјероватно му је било испод части да тако одговори. Око пет поподне је, са још седам ловаца, ипак дошао."
Према причама мјештана: "Један од ловаца је Бориславу рекао да би своју жену истјерао из куће да је таква. Борислав је потом наводно почео да гуши Слађану, најстарији син јој је стао у заштиту. Борислав је тада отишао на таван по пиштољ, син је кренуо за њим. Борислав је пуцао – погођен је Дарко. Чуло се четири пуцња, за Дарка је кобан био један хитац. Одмах је преминуо.“
Сви присутни су се разбјежали, неки чак у чарапама. „Са супругом смо се управо вратили из Чрномља. За столом сам рјешавао укрштеницу кад сам испред куће видио групу људи. Борислава мала кћерка је била само у чарапама и мајици без рукава. Дали смо им папуче и одјећу и сви смо заједно остали закључани у котларници до два ујутру. Специјалци су забранили да излазимо, јер су и даље тражили Борислава са псима и дроновима. Нису га нашли, нити су га могли лоцирати по телефону јер га је оставио код куће. Наводно га је надзорна камера снимила на граничном прелазу у Жуничима.“
Приликом претреса куће пронађена је права арсенална соба, укључујући домаће пиштоље и пушке, као и велики број метака.
Три и по деценије стари Дарко, возач у једном љубљанском транспортном предузећу, и Борислав су се, према информацијама словеначког портала Журнал24, познавали још од младости:
„Били су пријатељи, а Слађана је Борислава упознала преко Дарка. Заједно су од њеног 18. рођендана.“
Слађана са млађом дјецом је од јуче у сигурној кући, док се Борислав, како је речено, још увијек тражи. За детаље о догађају у селу Бојанци контактирали смо и полицију ПУ Ново место. Званичне информације полиције биће објављене када их добијемо.
(зурнал24)
