Ухапшен Борислав Бојанић

02.02.2026

19:25

Борислав Бојанић
Фото: ПУ Ново Место

Борислав Бојанић (44), осумњичени за убиство мушкарца у Бојанцима, у Словенији, ухапшен је касно послијеподне у Хрватској, саопштила је Полицијска управа Ново Место.

Како се наводи, мушкарац је ухапшен у сарадњи с хрватским безбједносним властима, преносе Словеначке новице.

Текстови о овом случају:

Све околности још увијек истражује Од‌јељење криминалистичке полиције Полицијске управе Ново Место. Више детаља биће јавности представљено сутра, изјавила је Полицијска управа Ново Место.

Борислав Бојанић (44) из Новог Града који се сумњичи да је у Бојанцима код Чрномеља убио Дарка С, брата своје жене, према писању портала Зурнал24.си за који су говориле комшије, највјероватније је побјегао у Хрватску након злочина.

Словеначка полиција раније је саопштила да трага за Бориславом Бојанићем који је побјегао пјешке након што је извршен злочин, а грађане су упозорили да му се не приближавају јер може бити опасан.

