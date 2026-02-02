Слон усмртио туристу у Националном парку на Тајланду

Извор:
Б92
02.02.2026
18:49
Коментари:0
Дивљи слон усмртио је данас (2.фебруара) туристу који је вјежбао поред свог шатора у кампу у Националном парку Као Јаи на Тајланду, пренијели су локални медији.
Свједоци су испричали да је 69-годишњи мушкарац вјежбао, шетајући у близини свог шатора око сат времена прије изласка сунца, и да је наишао на мужјака слона који се хранио ван границе шуме, пренио је "Бангкок пост".
Слон је јурнуо на човјека, зграбио га сурлом, оборио на земљу и згазио.
Жртва је преминула на лицу мјеста, око 20 метара од свог шатора.
Остали кампери шокирано су посматрали сцену и нико се није усудио да напусти шатор како би помогао несрећном човјеку, страхујући за сопствену безбједност, навео је лист.
Чувари и припадници локалне полиције су пожурили на лице мјеста и отјерали слона, преноси Танјуг.
Чувар парка рекао је да се инцидент догодио током сезоне парења и да је слон претходно убио двоје локалних становника.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму