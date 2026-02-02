Logo
Large banner

Слон усмртио туристу у Националном парку на Тајланду

Извор:

Б92

02.02.2026

18:49

Коментари:

0
Слон усмртио туристу у Националном парку на Тајланду

Дивљи слон усмртио је данас (2.фебруара) туристу који је вјежбао поред свог шатора у кампу у Националном парку Као Јаи на Тајланду, пренијели су локални медији.

Свједоци су испричали да је 69-годишњи мушкарац вјежбао, шетајући у близини свог шатора око сат времена прије изласка сунца, и да је наишао на мужјака слона који се хранио ван границе шуме, пренио је "Бангкок пост".

Слон је јурнуо на човјека, зграбио га сурлом, оборио на земљу и згазио.

Жртва је преминула на лицу мјеста, око 20 метара од свог шатора.

Остали кампери шокирано су посматрали сцену и нико се није усудио да напусти шатор како би помогао несрећном човјеку, страхујући за сопствену безбједност, навео је лист.

Чувари и припадници локалне полиције су пожурили на лице мјеста и отјерали слона, преноси Тан‌југ.

Чувар парка рекао је да се инцидент догодио током сезоне парења и да је слон претходно убио двоје локалних становника.

Подијели:

Тагови:

slon

Tajland

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трамп стигао у Давос

Свијет

Трамп стиже на Балкан

1 ч

0
У Епстајновим документима се спомиње и "Титова вила"

Свијет

У Епстајновим документима се спомиње и "Титова вила"

1 ч

0
Масовни протести у 150 градова Њемачке

Свијет

Масовни протести у 150 градова Њемачке

2 ч

0
Ухапшен син норвешке принцезе

Свијет

Ухапшен син норвешке принцезе због насиља

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Није због Бенземе – Роналдо бојкотује и напушта клуб?

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner