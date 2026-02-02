У Епстајновим документима се спомиње и "Титова вила"

Извор:
У документима о покојном сексуалном пријеступнику Џефрију Епстајну, које је недавно објавило америчко Министарство правосуђа, спомиње се и Србија, тачније некадашња зграда сталне мисије бивше СФРЈ у Њујорку, позната као „Титова вила“.
Епстин је, према тим списима, показивао интерес за куповину ове вриједне некретнине на Петој авенији, пише Блиц.
Архитектонски драгуљ нашао се у преписци коју је Епстин водио 10. децембра 2018. године. Међу објављеним документима налази се и имејл послан Епстину са 26 фотографија виле, тлоцртом објекта, те исјечком из текста Њујорк поста из 2017. године, у којем се наводи да за 50 милиона долара купац може постати власник једне од посљедњих вила из златног доба Менхетна.
Истог јутра Епстин је добио поруку од Дејвида Мичела, дугогодишњег инвеститора и финансијског стручњака, у којој га обавјештава о великом пожару у згради на адреси Пета авенија 854, гдје се налази Мисија Србије. У поруци је наведено да би то могао бити повољан тренутак за понуду, уколико је и даље заинтересован.
Према документима, комуникација се потом наставила путем СМС порука. Епстин је двојици саговорника, чија су имена у списима затамњена, послао повезницу на чланак Њујорк поста о пожару.
„Амбасада Србије?“, упитао је Епстин, на шта је добио одговор: „Моја мисија је јавила.“ Епстин је затим навео да би цијена сада могла бити реалнија, на шта му је одговорено да ће вјероватно бити „знатно реалнија“, али уз напомену да треба урачунати и високе трошкове обнове.
Иако је Епстин показивао интерес, вила је продана тек четири године касније, 2022. године. Тада је агент компаније Даглас Елиман, Тристан Харпер, изјавио да је нови власник купио значајан дио историје Њујорка. Додао је и да је Јосип Броз Тито, иако комуниста, имао изузетно истанчан укус када је ријеч о некретнинама.
Зграда је први пут понуђена на продају 2017. године, а у јуну 2021. објављено је да је запримљена готовинска понуда од 50 милиона долара, уз сагласност држава сљедница бивше СФРЈ. На основу Споразума о питањима сукцесије, Србији припада нешто мање од 40 одсто износа оствареног продајом ове некретнине.
Према ранијим подацима из огласа за продају, вила се простире на четири етаже са два кровна ката, има 18 соба, шест купатила и вински подрум. Била је прва зграда са два електрична лифта, који су и данас у функцији. Оригинални ентеријер је очуван, а од 1969. године објекат је под заштитом државе и града Њујорка.
Током Хладног рата, према наводима, у вили је постојала посебна просторија на врху зграде коју није било могуће прислушкивати, док су прозори окренути према Петој авенији били непробојни. У тренутку продаје, зграда није имала централну климатизацију, а плин је био искључен након пожара.
Први власник објекта био је гувернер Лонг Ајленда Роберт Бикман Ливингстон, по којем је зграда позната и као Бикманова кућа. Касније је у њој живјела и Емили Вандербилт Вајт, кћерка познатог индустријалца Вилијама К. Вандербилта и супруга бившег америчког амбасадора у Француској и Италији, Хенрија Вајта.
