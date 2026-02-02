Logo
Мрмот Фил прогнозира, да ли нас очекује још зиме?

Извор:

Спутник Србија

02.02.2026

16:28

Мрмот Фил из Панксатонија у америчкој држави Пенсилванији данас је по изласку из зимског склоништа видео своју сјенку, што би требало да значи да ће зима да потраје још шест недјеља, преносе амерички медији.

Филову годишњу прогнозу и објаву да је видио своју сјенку пренијели су његови чувари у клубу мрмота у Панксатонију, у западној Пенсилванији, преноси НБЦ њуз.

Вијест су дочекале десетине хиљада људи који су се окупили упркос веома ниским температурама како би чули годишњу прогнозу мрмота.

Уобичајено је да публика може да изађе на бину и фотографише се са Филом након његове прогнозе, али ове године је спикер рекао да је превише хладно за то и да се његови чувари плаше да га предуго држе напољу.

Умјесто тога, публика је замољена да изађе на бину, окрене се и "направи селфи".

У САД и Канади се данас поводом Дана мрмота организују манифестације на којима се очекује да ови "крзнени метеоролози" предвиде колико дуго ће трајати зима и када ће се осјетити први дашак прољећа.

Најпознатије манифестације се одржавају у Мичигену и Пенсилванији, а слични догађаји одржавају се у више од 28 америчких држава и канадских провинција, преноси Фри Детроит прес.

Према веровању, ако мрмот Вуди из Мичигена, или Панксатони Фил из Пенсилваније, не буду данас видјели своју сјенку, прољећно вријеме стиже раније.

илу-трчање по снијегу-11122025

Здравље

Трчање по хладном времену може бити пријатније него љети: Ево због чега

Дан мрмота се обиљежава 2. фебруара још од 19. вијека, а према дугогодишњој традицији, очекује се да ове животиње предвиде када долази прољећно вријеме.

Након премијере филма "Дан мрмота" далеке 1993. године, у којем је глумио Бил Мареј, ове манифестације постале су још популарније.

Према предању, ако мрмоти изађу из својих јазбина и виде своју сјенку, они ће се повући и зима ће трајати још шест недјеља.

Уколико, међутим, не буду видјели своје сенке, то значи да је рано прољећно вријеме пред вратима и да може да се очекује пораст температуре у наредним недјељама.

(спутник србија)

Тагови:

мрмот

Временска прогноза

