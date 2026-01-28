Стиже опасно невријеме: Пријете обилне падавине и олује са грмљавином

Извор:
Телеграф
28.01.2026
15:45
Коментари:0
У овом часу све више јача снажан циклон изнад централног Медитерана. У склопу њега снажан облачни систем захватио је област Јаддрана и запад и сјеверозапад Балкана и доноси кишу и пљускове.
Падавине су најобилније на западу Хрватске, у Далмацији, на југозападу Херцеговине и у области Јадрана.
Регион
Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан
Јака киша пада и широм Словеније. Истовремено, на планинама Словеније и вишим планинама Херцеговине веје снијег.
Падавине ће се интензивирати током вечери.
У току вечери веома обилна киша падаће у свим овим предјелима, док се обилни пљускови са грмљавином очекују дуж Јадрана, нарочито у Далмацији, на југу Херцеговине и на југу и западу Црне Горе гдје се очекују и олује са грмљавином.
Очекује се да падне и преко 50 литара, локално и више од 100 литара кише по квадратном метру, уз опасност од урбаних поплава и бујица.
Понегдје је могућ и град.
Република Српска
Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа
Очекују се олујни удари јужног вјетра, на Јадрану и до 100 км/х, уз огромне таласе.
На вишим планинама сјевера Црне Горе, БиХ, Хрватске и Словеније очекује се до 20 цм снијега.
Због веома неповољних прилика, треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозерњима.
Претходно су веома обилне падавине и поплаве погодиле југ Француске, сјевер Италије и јужно подножје Алпа, док је на планинама пало и преко пола метра снијега.
Широм региона пријатно је топло, због јужног струјања.
Свијет
Кремљ: Европа саму себе осуђује на "скупу" зависност
Нови талас падавина очекује се током петка, уз кишу у нижим предјелима и снијег на планинама, а очекује се и захлађење, јер ће се успоставити сјеверно струјање.
Од викенда слиједи јаче захлађење.
Србија
3 ч0
БиХ
3 ч0
Хроника
3 ч3
Занимљивости
3 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
8 ч0
Друштво
9 ч0
Најновије
Најчитаније
18
37
18
27
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму