Стиже опасно невријеме: Пријете обилне падавине и олује са грмљавином

Извор:

Телеграф

28.01.2026

15:45

Вријеме
Фото: АТВ

У овом часу све више јача снажан циклон изнад централног Медитерана. У склопу њега снажан облачни систем захватио је област Јаддрана и запад и сјеверозапад Балкана и доноси кишу и пљускове.

Падавине су најобилније на западу Хрватске, у Далмацији, на југозападу Херцеговине и у области Јадрана.

Срушила се скела

Регион

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

Јака киша пада и широм Словеније. Истовремено, на планинама Словеније и вишим планинама Херцеговине веје снијег.

Падавине ће се интензивирати током вечери.

У току вечери веома обилна киша падаће у свим овим предјелима, док се обилни пљускови са грмљавином очекују дуж Јадрана, нарочито у Далмацији, на југу Херцеговине и на југу и западу Црне Горе гдје се очекују и олује са грмљавином.

Очекује се да падне и преко 50 литара, локално и више од 100 литара кише по квадратном метру, уз опасност од урбаних поплава и бујица.

Понегдје је могућ и град.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

Очекују се олујни удари јужног вјетра, на Јадрану и до 100 км/х, уз огромне таласе.

На вишим планинама сјевера Црне Горе, БиХ, Хрватске и Словеније очекује се до 20 цм снијега.

Због веома неповољних прилика, треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозерњима.

Претходно су веома обилне падавине и поплаве погодиле југ Француске, сјевер Италије и јужно подножје Алпа, док је на планинама пало и преко пола метра снијега.

Широм региона пријатно је топло, због јужног струјања.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: Европа саму себе осуђује на "скупу" зависност

Нови талас падавина очекује се током петка, уз кишу у нижим предјелима и снијег на планинама, а очекује се и захлађење, јер ће се успоставити сјеверно струјање.

Од викенда слиједи јаче захлађење.

Временска прогноза

Киша

zima

