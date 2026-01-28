Због кокаина притворен шеф бијељинског Завода за статистику

Аутор:Огњен Матавуљ
Основни суд у Бијељини одредио је једномјесечни притвор Миљану Вуковићу, шефу бијељинске Подручне јединице Завода за статистику Републике Српске, осумњиченом за неовлашћену производњу и промет дрогом.
Вуковић је прошле седмице ухапшен у акцији бијељинске полиције након што су код њега пронађене двије ПВЦ кесице у којима се налазило око 110 грама кокаина.
На приједлог Окружног јавног тужилаштва у Бијељини Вуковић је притворен рјешењем Основног суда од 23. јануара ове године због постојања основане сумње да је починио кривично дјело неовлашћена производња и промет дрогом.
”Дана 22. јануара око 17 часова осумњичени је неовлаштено набавио и држао у посједу препарате или супстанце које су проглашене за опојне дроге, иако је знао да се ради о опојној дроги и психотропним тварима као и да је њено набављање и продаја другом забрањена. Држао је једну ПВЦ кесу бруто масе 107,6 грама и кесу масе 2,83 грама са бијелим прахом налик кокаину”, саопштило је Окружно јавно тужилаштво у Бијељини.
Додају да је притвор одређен због опасности да ће боравком на слободи осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, али и због оправдани бојазни да ће поновити кривично дјело.
У Заводу за статистику Републике Српске кажу да су за цијели случај сазнали из медија. Због тога су од суда и тужилаштва затражили информације и потврђено им је да је Вуковићу притвор одређен до 22. фебруара, а да је правоснажност рјешења о одређивању притвора наступила 27. јануара.
”Будући да је рјешење о притвору постало правоснажно, Завод ће у складу са Законом о државним службеницима донијети адекватно Рјешење. У складу са законом, Завод мора да поштује претпоставку невиности те ће се коначне одлуке у вези са радно-правним статусом моћи донијети након окончања и у зависности од исхода кривичног поступка. У међувремену, Завод ће организовати рад у Одјељењу Бијељина и наставити несметано да обавља послове из своје надлежности”, наводе у Заводу.
