Узнемирујући призори у Сарајеву: У кориту Миљацке пронађено тијело

"У 14,00 сати ПУ Нови Град је обавијештена од стране грађана да је у кориту ријеке Миљацке уочено тијело непознате особе, на подручју Отоке", потврдила је портпаролка МУП-а Кантона Сарајево Мерсиха Новалић за „Аваз“.

Полицијски службеници су на терену, као и Ватрогасци и тим Хитне помоћи, додала је.

Више информација биће познато током дана.