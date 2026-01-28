Узнемирујући призори у Сарајеву: У кориту Миљацке пронађено тијело

Извор:
Аваз
28.01.2026
14:58
Коментари:0
Тијело особе пронађено је данас у кориту ријеке Миљацке, на подручју општине Нови Град Сарајево, сазнаје портал „Аваза“.
"У 14,00 сати ПУ Нови Град је обавијештена од стране грађана да је у кориту ријеке Миљацке уочено тијело непознате особе, на подручју Отоке", потврдила је портпаролка МУП-а Кантона Сарајево Мерсиха Новалић за „Аваз“.
Полицијски службеници су на терену, као и Ватрогасци и тим Хитне помоћи, додала је.
Више информација биће познато током дана.
