Узнемирујући призори у Сарајеву: У кориту Миљацке пронађено тијело

Извор:

Аваз

28.01.2026

14:58

pronadjeno tijelo u miljacki
Фото: Avaz

Тијело особе пронађено је данас у кориту ријеке Миљацке, на подручју општине Нови Град Сарајево, сазнаје портал „Аваза“.

"У 14,00 сати ПУ Нови Град је обавијештена од стране грађана да је у кориту ријеке Миљацке уочено тијело непознате особе, на подручју Отоке", потврдила је портпаролка МУП-а Кантона Сарајево Мерсиха Новалић за „Аваз“.

Полицијски службеници су на терену, као и Ватрогасци и тим Хитне помоћи, додала је.

Више информација биће познато током дана.

пронађено тијело

Miljacka

Сарајево

