Ужас: Син (18) претукао оца, па почео да га гађа керамичким плочицама

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду ухапсили су у понедељак младића С. К. (18) због сумње да је извршио кривично дјело насиље у породици над својим оцем Т. К. (55).
Инцидент се догодио у Земуну након вербалне расправе која је брзо ескалирала у физички обрачун. Према незваничним информацијама, осамнаестогодишњак је оца више пута ударио рукама по тијелу, а потом је на њега бацао керамичке плочице.
Драма је достигла врхунац када је С. К. почео да пријети оцу хладним оружјем.
"Осумњичени је у једном тренутку узео нож и упутио пријетње оцу, што је додатно узнемирило укућане и комшије који су позвали полицију", наводи извор близак истрази.
Жртви напада, педесетпетогодишњем Т. К., констатоване су лаке тјелесне повреде. Полиција је одмах по изласку на терен привела младића, а брзом реакцијом надлежних служби изречене су му хитне мјере: забрана приласка оцу и забрана комуникације са оштећеним.
Истрагу о овом случају води Треће основно јавно тужилаштво у Београду, које ће утврдити све околности сукоба и процесуирати осумњиченог у складу са законом.
