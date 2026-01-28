Logo
Ужас: Син (18) претукао оца, па почео да га гађа керамичким плочицама

Извор:

Телеграф

28.01.2026

13:50

Ужас: Син (18) претукао оца, па почео да га гађа керамичким плочицама
Фото: Танјуг

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду ухапсили су у понедељак младића С. К. (18) због сумње да је извршио кривично дјело насиље у породици над својим оцем Т. К. (55).

Инцидент се догодио у Земуну након вербалне расправе која је брзо ескалирала у физички обрачун. Према незваничним информацијама, осамнаестогодишњак је оца више пута ударио рукама по тијелу, а потом је на њега бацао керамичке плочице.

Драма је достигла врхунац када је С. К. почео да пријети оцу хладним оружјем.

Хроника

Хапшење у Тузли због увредљивог транспарента повријеђеним Србима на УКЦ-у

"Осумњичени је у једном тренутку узео нож и упутио пријетње оцу, што је додатно узнемирило укућане и комшије који су позвали полицију", наводи извор близак истрази.

Жртви напада, педесетпетогодишњем Т. К., констатоване су лаке тјелесне повреде. Полиција је одмах по изласку на терен привела младића, а брзом реакцијом надлежних служби изречене су му хитне мјере: забрана приласка оцу и забрана комуникације са оштећеним.

Даљи поступак

Истрагу о овом случају води Треће основно јавно тужилаштво у Београду, које ће утврдити све околности сукоба и процесуирати осумњиченог у складу са законом.

(телеграф)

