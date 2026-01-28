Хапшење у Тузли због увредљивог транспарента повријеђеним Србима на УКЦ-у

Извор:
Тузланска полиција идентификовала је и ухапсила два лица осумњичена за постављање увредљивог транспарента испред УКЦ Тузла посвећеног повријеђеним Србима које су хрватски хулигани претукли у сачекуши послије повратка са меча Црвене звезде.
Дежурна служба Полицијске станице Исток / Полицијска управа Тузла синоћ је око 19 сати запримила пријаву да је на вањском дијелу ограде ЈЗУ УКЦ Тузла, код „Плаве болнице“ постављен транспарент од бијелог платна са натписом: „Добродошли усташе и четници исламске вјероисповијести вечерас се сунетите".
Како је јутрос саопштено из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, о наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, који је исти оквалификовао као кривично дјело „Изазивање народносне, расне и вјерске мржње, раздора или нетрпељивости“ из члана 163. Кривичног Закона Федерације БиХ.
"Изласком патроле полиције ПС Исток на мјесто догађаја потврђени су наводи пријаве, док су увиђај извршили истражитељи ОКП ПУ Тузла, којим приликом је транспарент изузет, те ће бити кориштен као доказ у кривичном поступку. Радећи на расвјетљавању наведеног кривичног дјела, оперативним провјерама дошло се до сазнања о могућим починиоцима, утврђено је да се више лица доводи у везу са извршењем истог, а два лица доведена су у службене просторије ОКП ПУ Тузла, те је током криминалистичке истраге утврђено да су М.Ч. (2003) из Тузле и А.Х. (2002) такођер из Тузле починиоци наведеног кривичног дјела, против којих ће након предузимања свих потребних мјера и радњи по упутствима дежурног кантоналног тужиоца, КТ ТК-а бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу са доказима. Предузимање даљих радњи на откривању осталих евентуалних учесника у овом догађају, односно починилаца кривичног дјела ће бити настављен и даље, у циљу утврђивања свих релевантних чињеница битних за документовање овог кривичног дјела", саопштено је јутрос из МУП-а ТК.
На УКЦ-у Тузла су смјештени повријеђени навијачи Црвене звезде које је су у сачекуши напали хрватски навијачи из Хрватске и БиХ.
Након свеопштег напада повријеђене су 23 особе међу којима је и један полицајац. Најтеже повреде су задобили навијачи Звезде из Републике Српске.
Ухапшени због напада, њих 14, ухапшено је и одређеним је једномјесечни притвор.
