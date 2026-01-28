Драма у БиХ: Пијан возио и слетио с цесте, па покушао побјећи, ухапшен је

Извор:
Аваз
28.01.2026
07:31
Коментари:0
У насељу Тршће код Какња синоћ се одвијала права драма, сазнаје портал "Аваза".
Наиме, један аутомобил је слетио с цесте, а након чега је возач из њега побјегао.
Накнадно је ухапшен те је утврђено да је возио под дејством алкохола, односно да је имао два промила алкохола у крви.
Наука и технологија
Сат судњег дана помјерен на 85 секунди до поноћи због глобалних пријетњи
У аутомобилу су се налазиле три особе, а како сазнаје портал "Аваза", једна особа је повријеђена и пребачена је у Кантоналну болницу у Зеницу.
Хроника
10 ч0
Хроника
10 ч0
Хроника
12 ч0
Хроника
12 ч0
Најновије
Најчитаније
08
59
08
53
08
53
08
48
08
44
Тренутно на програму