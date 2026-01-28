Logo
Драма у БиХ: Пијан возио и слетио с цесте, па покушао побјећи, ухапшен је

Извор:

Аваз

28.01.2026

07:31

Коментари:

0
Фото: Avaz
Фото: Avaz

У насељу Тршће код Какња синоћ се одвијала права драма, сазнаје портал "Аваза".

Наиме, један аутомобил је слетио с цесте, а након чега је возач из њега побјегао.

Накнадно је ухапшен те је утврђено да је возио под дејством алкохола, односно да је имао два промила алкохола у крви.

У аутомобилу су се налазиле три особе, а како сазнаје портал "Аваза", једна особа је повријеђена и пребачена је у Кантоналну болницу у Зеницу.

Какањ

drama

