Проговорио бивши шеф: Откривена "велика тајна" Такера Карлсона

Агенције

28.01.2026

07:19

Проговорио бивши шеф: Откривена "велика тајна" Такера Карлсона

Бивши надређени Такера Карлсона на MSNBC-ју изјавио је да је Карлсон раније уживао у томе да намјерно износи контроверзне ставове како би изазвао реакције медија.

Према ријечима новинара Дана Абрамса, Карлсон би с узбуђењем размишљао о томе шта би могло да „изнервира погрешне људе“ и изазове бурне реакције у јавности.

Абрамс је навео да је Карлсон често говорио да једва чека да види реакције оних које је испровоцирао, али сматра да се такво понашање временом „претворило у нешто горе“.

То више није забавно, нити смијешно“, рекао је Абрамс.

Други саговорник додао је да Карлсон данас вјероватно заиста вјерује у оно што износи у својим извјештајима, наводећи да је „немогуће ићи толико далеко, а не вјеровати у то што говори“.

Такер Карлсон

Новинар

