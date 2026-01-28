Проговорио бивши шеф: Откривена "велика тајна" Такера Карлсона

Извор:
28.01.2026
Бивши надређени Такера Карлсона на MSNBC-ју изјавио је да је Карлсон раније уживао у томе да намјерно износи контроверзне ставове како би изазвао реакције медија.
Према ријечима новинара Дана Абрамса, Карлсон би с узбуђењем размишљао о томе шта би могло да „изнервира погрешне људе“ и изазове бурне реакције у јавности.
Абрамс је навео да је Карлсон често говорио да једва чека да види реакције оних које је испровоцирао, али сматра да се такво понашање временом „претворило у нешто горе“.
То више није забавно, нити смијешно“, рекао је Абрамс.
Други саговорник додао је да Карлсон данас вјероватно заиста вјерује у оно што износи у својим извјештајима, наводећи да је „немогуће ићи толико далеко, а не вјеровати у то што говори“.
Tucker Carlson’s former boss at MSNBC says Tucker “liked nothing better” than saying things just to “get a rise out of the media.”— Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 27, 2026
According to Dan Abrams, Tucker would “sit there” and get excited as he plotted what would make all the wrong people “go nuts” when he said… pic.twitter.com/uJEcpFP0Qr
