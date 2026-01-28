Турска плани да с војском уђе у Иран: Да ли је ово знак да рат само што није почео?

Извор:
Б92
28.01.2026
07:19
Коментари:0
Турска разматра успостављање тампон-зоне на иранској страни границе у случају најгорег сценарија, односно потпуног колапса власти у Техерану, објавио је Мидл Ист Ај.
Према наводима МЕЕ-а, високи званичници турског Министарства вањских послова су у четвртак, на затвореном састанку у парламенту, информисали заступнике да Анкара припрема више могућих сценарија у вези с Ираном. Информације су пренијела двојица учесника састанка који су говорили за овај портал.
Један од извора навео је да су турски званичници користили израз "тампон-зона" како би описали намјеру Анкаре да учини све што је могуће како би спријечила нови талас избјеглица да уђе у земљу.
Други учесник састанка, међутим, истакао је да тај термин није експлицитно кориштен, иако је изражена спремност да се подузму мјере изван уобичајених процедура.
- У суштини, рекли су да вјерују како све могуће мјере на иранској страни границе треба подузети како би они који би евентуално кренули у случају миграција тамо и остали - рекао је други извор.
Турско Министарство одбране раније овог мјесеца саопштило је да је Анкара додатно ојачала безбједност дуж границе с Ираном, дуге 560 километара, кроз технолошки унапријеђен систем физичких баријера.
Мјере укључују 203 електрооптичке куле, 43 куле с лифтовима, модуларни бетонски зид дужине 380 километара те 553 километра одбрамбених канала.
Министарство је навело и да су погранична подручја под сталним надзором извиђачких и надзорних система, укључујући дронове и авионе.
Један турски медиј објавио је да су током истог састанка званичници информисали заступнике како је током недавних крвавих протеста против власти у Ирану убијено око 4.000 људи, док је више од 20.000 рањено.
Протести су избили због нагле инфлације и снажног пада вриједности иранске валуте, а потом су се брзо проширили широм земље. Иако је било насилних инцидената од стране дијела демонстраната, више истрага и снимака указује на то да су власти у Техерану користиле несразмјерну силу како би угушиле протесте. У исто вријеме уведена је и блокада интернета.
Турски министар вањских послова Хакан Фидан изјавио је у петак за телевизију да се Анкара противи било каквој страној интервенцији у Ирану те је позвао америчку администрацију да кризу рјешава дипломатским путем.
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп у почетку је запријетио Техерану због насилног гушења протеста, али је касније поручио да је отворен за разговоре с иранским руководством.
Ипак, Вашингтон разматра могућност прецизних удара на "високо рангиране" иранске званичнике и војне команданте које сматра одговорнима за смрт демонстраната, рекао је за МЕЕ званичник из Залива упознат с интерним разговорима.
Посљедњих дана Сједињене Америчке Државе распоредиле су борбене авионе, системе протузрачне одбране и ратне бродове у региону Блиског истока и Сјеверне Африке, чиме је Трампу дата опција напада на високе иранске званичнике.
Јачање војне присутности, чини се, достиже врхунац. У понедјељак је носач авиона УСС Абрахам Линцолн упловио у воде Блиског истока.
Турске власти су свјесне посљедица операција промјене режима и ратова, имајући у виду дестабилизирајуће ефекте америчке инвазије на Ирак 2003. године, као и, у новије вријеме, сиријског грађанског рата од 2011. до 2024. године.
Ти сукоби довели су до доласка стотина хиљада избјеглица у Турску, што је додатно оптеретило кључне секторе попут енергетике и трговине.
Турско друштво остаје изразито осјетљиво на присуство избјеглица, посебно око 2,7 милиона Сиријаца, од којих се многи сада враћају у Сирију након пада режима Башара ал-Асада.
Мидл Ист Ај је у јуну извијестио да турски званичници процјењују како би потпуни рат између Израела и Ирана могао гурнути и до милион иранских избјеглица према турској граници.
Извори су тада навели да је мало вјероватно да би Анкара прихватила било какве избјеглице, осим оних којима је хитно потребна хуманитарна помоћ.
МЕЕ је такође објавио да Турска више неће примјењивати политику "отворених врата" према сусједним државама у случају нових избјегличких таласа. Ирански држављани тренутно могу ући у Турску без визе.
Додатни проблем који компликује ове планове јесте присуство азербејџанских Турака у Ирану, којих према процјенама има најмање 12 милиона.
Још није јасно како би Анкара реаговала у случају масовног доласка припадника ове заједнице на границу, што би могло изазвати снажан унутрашњи притисак да им се омогући улазак у земљу.
