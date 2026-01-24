Упозорили САД: То значи свеопшти рат; "Нећемо вам дозволити нуклеарно оружје"

Извор:
Високи ирански званичник упозорио је да ће сваки напад на његову земљу сматрати „свеопштим ратом“, док се ударна скупина америчког носача авиона приближава регији.
Упозорење долази након што је Доналд Трамп у четвртак изјавио да Сједињене Државе имају „армаду“ која се креће према Ирану, изразивши наду да је неће морати употријебити, пише Скај њуз.
Повећана војна присутност САД-а и оштра реторика услиједиле су готово двије седмице након што је Трамп позвао иранске демонстранте да наставе с демонстрацијама, обећавши им да је „помоћ на путу“. У тим је протестима, према извјештајима, убијено више хиљада људи. Очекује се да ће носач авиона УСС „Абрахам Линколн“, заједно с неколико разарача с навођеним пројектилима, стићи у регију идућих дана.
„Ово војно гомилање, надамо се да није намијењено стварној конфронтацији – али наша војска је спремна за најгори сценарио. Зато је све у Ирану у стању високе приправности“, рекао је ирански званичник за Ројтерс под условом анонимности.
„Овај пут ћемо сваки напад – ограничен, неограничен, хируршки, кинетички, како год га назвали – третирати као свеопшти рат против нас и одговорићемо на најтежи могући начин како бисмо ово ријешили“, додао је. „Ако Американци прекрше суверенитет и територијални интегритет Ирана, ми ћемо одговорити“, поручио је званичник, не прецизирајући какав би ирански одговор могао бити.
Америчка војска је и раније повремено слала појачања на Блиски исток у вријеме повишених напетости, што се често сматрало одбрамбеним потезима. Међутим, прошле године је америчка војска извела велико гомилање снага прије ваздушних напада на ирански нуклеарни програм у шестом мјесецу.
Слично јачање снага забиљежено је и на Карибима крајем прошле године, прије него што су Сједињене Државе покренуле војну акцију против Венецуеле и ухапсиле предсједника Николаса Мадура.
Касно синоћ, америчко Министарство рата објавило је нову Националну одбрамбену стратегију која садржи и анализу Ирана. У документу се упозорава да би Иран могао поновно покушати развити нуклеарно оружје. Такође се наводи да Иран има „крв Американаца на својим рукама“ и обећава америчка подршка Израелу.
„Иако је Иран претрпио озбиљне застоје посљедњих мјесеци, чини се да намјерава обновити своје конвенционалне војне снаге“, стоји у документу. „Ирански челници такође су оставили отворену могућност да ће поновно покушати доћи до нуклеарног оружја, укључујући одбијање учешћа у смисленим преговорима.“
„Не можемо ни игнорисати чињенице да ирански режим има крв Американаца на својим рукама, да и даље намјерава уништити нашег блиског савезника Израел, те да Иран и његови посредници рутински подстичу регионалне кризе које не само да угрожавају животе америчких оружаних снага у регији, већ и спречавају саму регију ка мирној и просперитетној будућности коју толико њезиних челника и народа јасно жели.“
Техеран може покушати да прибави нуклеарно оружје, али Вашингтон неће дозволити да се то догоди, наводи се у ажурираној Националној одбрамбеној стратегији САД за 2026. годину.
"Ирански лидери су оставили отворену могућност да ће поново покушати да добију нуклеарно оружје, укључујући и одбијање да се укључе у смислене преговоре", наводи се у документу.
У Стратегији се подсјећа да је амерички предсједник Доналд Трамп досљедно и јасно ставио до знања да Ирану неће бити дозвољено да прибави нуклеарно оружје.
Раније је ирански министар спољних послова Абас Аракчи рекао да је његова земља спремна за разговоре са Сједињеним Државама на равноправној основи.
