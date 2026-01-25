Logo
Large banner

Двије кћерке и мајка из Турске Бога нашле у Требињу: Од данас су Јелисавета, Марија и Ана

Аутор:

Бојан Носовић

25.01.2026

12:01

Коментари:

2
Двије кћерке и мајка поријеклом из Турске данас су се крстиле у једном од требињских храмова.
Фото: ATV

Двије кћерке и мајка поријеклом из Турске данас су се крстиле у једном од требињских храмова.

Стигле су из Истанбула, завољеле Требиње и православље па за њих није било дилеме. Својим турским именима су додале библијска имена по свом избору Јелисавета, Марија и Ана.

Сада се зову, Ана Мерве Дерyа, Марија Аисе Нулиа, Јелисавета Рејхан.

Крштење у Требињу
Крштење у Требињу

Како су испричале раније су читале хришћанску литературу.

У Требињу су први пут боравиле прошле године због пословних обавеза њиховог оца, а сада су ту дошле туристички јер им се овај град допао. Ту су већ неколике седмица и биће до 15. Фебруара.

Крштење у Требињу
Крштење у Требињу

Одлучиле су да се крсте у Храму Светих Архангела у требињском насељу Хрупјела. Крстио их је отац Велимир Ковач а кума је била Јадранка Попић.

Крштење је било литургијско, свештеник Велимир Ковач је на јеванђељској бесједи истакао, да је црква икона царства небескога, а да у царству небеском нема разлике између онога ко је Србин и онога ко је из Турске.

Крштење у Требињу
Крштење у Требињу

"Треба да се трудимо да будемо нови људи у Христу. И крштење је почетак тог новог живота, а ово је за нашу литургијску заједницу радост јер су одлучиле да се крсте баш код нас, гдје већ неколико седмица долазе на Свете литургије",истакао је свештеник Ковач.

Јелисавета, Марија и Ана данас су се по први пут и причестиле.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

krštenje

Требиње

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Огласила се продукција након драме око Ђорђа Давида: Открили остаје ли у жирију Звезда Гранда

Сцена

Огласила се продукција након драме око Ђорђа Давида: Открили остаје ли у жирију Звезда Гранда

4 ч

0
Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

Хроника

Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

4 ч

0
Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.

Тенис

Потпуна катастрофа Данила Медведева!

4 ч

0
На европском тлу се оснива ФБИ

Свијет

На европском тлу се оснива ФБИ

5 ч

0

Више из рубрике

Мјерење водостаја ријеке

Друштво

Црвени аларм: Српска на опрезу због обилних киша и снијега

7 ч

0
Загађен ваздух у Бањалуци

Друштво

Ваздух најгори у Бањалуци, означен као "опасан"

7 ч

0
Снијег поново стиже у Српску

Друштво

Снијег поново стиже у Српску

8 ч

0
Отац Предраг Поповић се молио овом свецу за 60.000 КМ: Бог зна шта нам је потребно

Друштво

Отац Предраг Поповић се молио овом свецу за 60.000 КМ: Бог зна шта нам је потребно

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

35

"Шакалијада" у Дервенти окупила више од 2.000 ловаца, присуствовао и Минић

16

32

Оштра порука Орбана Зеленском

16

21

Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

16

18

Мета прави заокрет: Шта планирају?

16

08

Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner