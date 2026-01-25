Двије кћерке и мајка из Турске Бога нашле у Требињу: Од данас су Јелисавета, Марија и Ана

Аутор:Бојан Носовић
25.01.2026
12:01
Коментари:2
Двије кћерке и мајка поријеклом из Турске данас су се крстиле у једном од требињских храмова.
Стигле су из Истанбула, завољеле Требиње и православље па за њих није било дилеме. Својим турским именима су додале библијска имена по свом избору Јелисавета, Марија и Ана.
Сада се зову, Ана Мерве Дерyа, Марија Аисе Нулиа, Јелисавета Рејхан.
Како су испричале раније су читале хришћанску литературу.
У Требињу су први пут боравиле прошле године због пословних обавеза њиховог оца, а сада су ту дошле туристички јер им се овај град допао. Ту су већ неколике седмица и биће до 15. Фебруара.
Одлучиле су да се крсте у Храму Светих Архангела у требињском насељу Хрупјела. Крстио их је отац Велимир Ковач а кума је била Јадранка Попић.
Крштење је било литургијско, свештеник Велимир Ковач је на јеванђељској бесједи истакао, да је црква икона царства небескога, а да у царству небеском нема разлике између онога ко је Србин и онога ко је из Турске.
"Треба да се трудимо да будемо нови људи у Христу. И крштење је почетак тог новог живота, а ово је за нашу литургијску заједницу радост јер су одлучиле да се крсте баш код нас, гдје већ неколико седмица долазе на Свете литургије",истакао је свештеник Ковач.
Јелисавета, Марија и Ана данас су се по први пут и причестиле.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
35
16
32
16
21
16
18
16
08
Тренутно на програму