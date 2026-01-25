Logo
Отац Предраг Поповић се молио овом свецу за 60.000 КМ: Бог зна шта нам је потребно

Извор:

Курир

25.01.2026

08:14

Отац Предраг Поповић се молио овом свецу за 60.000 КМ: Бог зна шта нам је потребно
Фото: Јутјуб/Oтац Предраг Поповић

Отац Предраг Поповић, свештеник Српске православне цркве познат по једноставном говору, директним порукама и активном присуству на друштвеним мрежама, поново је привукао пажњу јавности својим свједочењем о вјери и молитви.

Да ли је гријех молити се за новац?

У народу се често преплићу вјерски обичаји и народна вјеровања, па се многи питају гдје је граница између гријеха и искрене молитве. Једно од најчешћих питања гласи: "Да ли је гријех молити се Богу за новац?"

На ово питање отац Предраг је одговорио током сусрета са вјерницима у манастиру Успења Пресвете Богородице у Марковој Сушици код Скопља: "Наравно да није. Зашто би било?", нагласио је, истичући да молитва треба да буде искрена, смирена и вођена вером.

Лично искуство свештеника

Отац Предраг је открио да се и сам нашао у тешкој ситуацији и да је молио Бога за помоћ када му је био потребан кров над главом.

"Годинама сам освећивао куће, а нисам имао своју. Помислио сам: "Боже, читав живот сам Ти посветио, а ми се селимо већ четрнаести пут за 19 година", испричао је.

Отац предраг Поповић
Отац предраг Поповић

Тражећи савјет, обратио се игуманији и питао коме да се моли када му је потребан новац. Она му је препоручила светог Спиридона.

"Помолио сам се: Свети Спиридоне, треба ми 30.000 евра да купим кућу."

Како каже, само два дана касније услиједио је неочекиван позив.

СПЦ

Друштво

Данас је дан праштања: Ово је важна молитва млађем брату Василија Великог

"Тако сам, баш на дан светог Спиридона, добио тачно 30.000 евра", објаснио је отац Предраг. Брат му је понудио 25.000 евра за откуп дијела породичне куће, а мајка је додала још 5.000 евра.

Порука вјере и искрености

Отац Предраг поручује да се Богу можемо обратити у свакој потреби, укључујући и материјалне, али увијек искрено и без похлепе: "Бог зна шта нам је потребно. Некада неће одмах одговорити, али увијек се јави на начин који нисмо могли ни да замислимо."

Молитва светом Спиридону за новац

"О блажени Свети Спиридоне! Молите се за милост Бога човјечанства, нека нас не осуди по нашим безакоњима, али нека учини с нама својом милошћу. Замолите нас, слуге Божије (имена), од Христа и Бога наш миран, спокојан живот, здравље духа и тијела. Избави нас од свих невоља душе и тела, од сваке клонулости и ђаволских клевета.

Сјети нас се на пријестољу Свемогућег и моли Господа, нека нам подари опроштење многих наших греха, подари нам угодан и миран живот, али и бестидну и мирну смрт и вечну срећу у будућности, нека нам непрестано шаље славу и хвалу Оцу и Сину и Духу Светоме, сада и увек и у вијекове вијекова."

